Погода готує удар по Одесі: коли різко зміниться погода і на що чекати
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Антициклон принесе до міста мороз
На Новий рік в Одесі різко похолодає. Температура повітря може знизитися нижче -10 градусів.
Що потрібно знати:
- Морози скоро прийдуть до Одеси
- Похолодання припаде на Новий рік
- У місті також може випасти сніг
Про це свідчать прогнози синоптиків.
Так, на думку фахівців з meteo.ua, з 31 грудня по 2 січня Одесу можуть накрити серйозні морози. Вже першого числа стовпчики термометрів, ймовірно, будуть показувати -7-13 градусів. При цьому всі ці дні сніжитиме.
Схожої думки дотримуються і синоптики сервісу meteofor. За їхнім прогнозом, одеситам також варто чекати на похолодання найближчими днями. Однак морози можуть бути не такими серйозними. Температура повітря з 31 грудня до 2 січня може коливатися в районі -3-5 градусів. Цей сайт не прогнозує опади.
Похолодання в Україні
Нагадаємо, що похолодання в Україні раніше у коментарі "Телеграфу" прогнозував і синоптик Ігор Кібальчич.
За його словами, вся справа у потужному антициклоні зі Скандинавського півострова, який поступово поширить свій вплив на більшу частину Європи та принесе зниження температури.
"Найбільш холодними стануть 25 та 26 грудня та передноворічні дні з 29 по 31 грудня. Крім того, розсіється пасмурність, що вкривала Україну майже весь грудень", — сказав Кібальчич.
Він додав, що сонячних днів побільшає. Оскільки вплив морозного антициклону перешкоджатиме формуванню хмарності.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, де буде найхолодніше на Новий рік 31 грудня.