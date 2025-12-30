Рус

Погода готує удар по Одесі: коли різко зміниться погода і на що чекати

Автор
Денис Подставной
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Дівчина під час снігу на вулиці
Дівчина під час снігу на вулиці. Фото Freepik

Антициклон принесе до міста мороз

На Новий рік в Одесі різко похолодає. Температура повітря може знизитися нижче -10 градусів.

Що потрібно знати:

  • Морози скоро прийдуть до Одеси
  • Похолодання припаде на Новий рік
  • У місті також може випасти сніг

Про це свідчать прогнози синоптиків.

Так, на думку фахівців з meteo.ua, з 31 грудня по 2 січня Одесу можуть накрити серйозні морози. Вже першого числа стовпчики термометрів, ймовірно, будуть показувати -7-13 градусів. При цьому всі ці дні сніжитиме.

Погода в Одесі
Погода в Одесі

Схожої думки дотримуються і синоптики сервісу meteofor. За їхнім прогнозом, одеситам також варто чекати на похолодання найближчими днями. Однак морози можуть бути не такими серйозними. Температура повітря з 31 грудня до 2 січня може коливатися в районі -3-5 градусів. Цей сайт не прогнозує опади.

Погода в Одесі
Погода в Одесі

Похолодання в Україні

Нагадаємо, що похолодання в Україні раніше у коментарі "Телеграфу" прогнозував і синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, вся справа у потужному антициклоні зі Скандинавського півострова, який поступово поширить свій вплив на більшу частину Європи та принесе зниження температури.

"Найбільш холодними стануть 25 та 26 грудня та передноворічні дні з 29 по 31 грудня. Крім того, розсіється пасмурність, що вкривала Україну майже весь грудень", — сказав Кібальчич.

Він додав, що сонячних днів побільшає. Оскільки вплив морозного антициклону перешкоджатиме формуванню хмарності.

Погода в Україні
Погода в Україні

Нагадаємо, раніше ми писали про те, де буде найхолодніше на Новий рік 31 грудня.