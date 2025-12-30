Погода готує удар по Одесі: коли різко зміниться погода і на що чекати

Антициклон принесе до міста мороз

На Новий рік в Одесі різко похолодає. Температура повітря може знизитися нижче -10 градусів.

Що потрібно знати:

Морози скоро прийдуть до Одеси

Похолодання припаде на Новий рік

У місті також може випасти сніг

Про це свідчать прогнози синоптиків.

Так, на думку фахівців з meteo.ua, з 31 грудня по 2 січня Одесу можуть накрити серйозні морози. Вже першого числа стовпчики термометрів, ймовірно, будуть показувати -7-13 градусів. При цьому всі ці дні сніжитиме.

Погода в Одесі

Схожої думки дотримуються і синоптики сервісу meteofor. За їхнім прогнозом, одеситам також варто чекати на похолодання найближчими днями. Однак морози можуть бути не такими серйозними. Температура повітря з 31 грудня до 2 січня може коливатися в районі -3-5 градусів. Цей сайт не прогнозує опади.

Погода в Одесі

Похолодання в Україні

Нагадаємо, що похолодання в Україні раніше у коментарі "Телеграфу" прогнозував і синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, вся справа у потужному антициклоні зі Скандинавського півострова, який поступово поширить свій вплив на більшу частину Європи та принесе зниження температури.

"Найбільш холодними стануть 25 та 26 грудня та передноворічні дні з 29 по 31 грудня. Крім того, розсіється пасмурність, що вкривала Україну майже весь грудень", — сказав Кібальчич.

Він додав, що сонячних днів побільшає. Оскільки вплив морозного антициклону перешкоджатиме формуванню хмарності.

Погода в Україні

Нагадаємо, раніше ми писали про те, де буде найхолодніше на Новий рік 31 грудня.