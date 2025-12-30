Погода готовит удар по Одессе: когда резко изменится погода и чего ждать

Антициклон принесет в город мороз

На Новый год в Одессе резко похолодает. Температура воздуха может опуститься ниже -10 градусов.

Что нужно знать:

Морозы скоро придут в Одессу

Похолодание выпадет на Новый год

В городе также может выпасть снег

Об этом свидетельствуют прогнозы синоптиков.

Так, согласно мнению специалистов с meteo.ua, с 31 декабря по 2 января Одессу могут накрыть серьезные морозы. Уже первого числа столбики термометров, вероятно будут показывать -7-13 градусов. При этом все эти дни будет снежить.

Погода в Одессе

Похожего мнения придерживаются и синоптики сервиса meteofor. По их прогнозу, одесситам также стоит ждать похолодания в ближайшие дни. Однако морозы могут быть не такими серьезными. Температура воздуха с 31 декабря по 2 января может колебаться в районе -3-5 градусов. Данный сайт не прогнозирует осадки.

Погода в Одессе

Похолодание в Украине

Напомним, что похолодание в Украине ранее в комментарии "Телеграфу" прогнозировал и синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, все дело в мощном антициклоне со Скандинавского полуострова, который постепенно распространит свое влияние на большую часть Европы и принесет понижение температуры.

"Самыми холодными станут 25 и 26 декабря и предновогодние дни с 29 по 31 декабря. Кроме того, рассеется пасмурность, которая покрывала Украину почти весь декабрь", — сказал Кибальчич.

Он добавил, что солнечных дней станет больше. Поскольку влияние морозного антициклона будет препятствовать формированию облачности.

Погода в Украине

Напомним, ранее мы писали о том, где будет холоднее всего на Новый год 31 декабря.