Погода готовит удар по Одессе: когда резко изменится погода и чего ждать
-
-
Антициклон принесет в город мороз
На Новый год в Одессе резко похолодает. Температура воздуха может опуститься ниже -10 градусов.
Что нужно знать:
- Морозы скоро придут в Одессу
- Похолодание выпадет на Новый год
- В городе также может выпасть снег
Об этом свидетельствуют прогнозы синоптиков.
Так, согласно мнению специалистов с meteo.ua, с 31 декабря по 2 января Одессу могут накрыть серьезные морозы. Уже первого числа столбики термометров, вероятно будут показывать -7-13 градусов. При этом все эти дни будет снежить.
Похожего мнения придерживаются и синоптики сервиса meteofor. По их прогнозу, одесситам также стоит ждать похолодания в ближайшие дни. Однако морозы могут быть не такими серьезными. Температура воздуха с 31 декабря по 2 января может колебаться в районе -3-5 градусов. Данный сайт не прогнозирует осадки.
Похолодание в Украине
Напомним, что похолодание в Украине ранее в комментарии "Телеграфу" прогнозировал и синоптик Игорь Кибальчич.
По его словам, все дело в мощном антициклоне со Скандинавского полуострова, который постепенно распространит свое влияние на большую часть Европы и принесет понижение температуры.
"Самыми холодными станут 25 и 26 декабря и предновогодние дни с 29 по 31 декабря. Кроме того, рассеется пасмурность, которая покрывала Украину почти весь декабрь", — сказал Кибальчич.
Он добавил, что солнечных дней станет больше. Поскольку влияние морозного антициклона будет препятствовать формированию облачности.
