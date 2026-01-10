США можуть захопити Путіна як Мадуро? Трамп оцінив таку можливість
Раніше про такий варіант говорив президент Зеленський
Президент США Дональд Трамп висловився, чи можливе захоплення глави Росії Володимира Путіна за прикладом операції Штатів з арешту президента Венесуели Ніколаса Мадуро на території його країни. Трамп вважає, що потреби у цьому не буде.
Що треба знати:
- Трамп вважає, що потреби захоплювати Путіна не буде
- Він знову заявив, між ним та лідером Кремля "чудові відносини"
- Глава США додав, що на війні РФ проти України гине багато російських солдатів, а економіка РФ у поганому стані
Про це Трамп сказав під час зустрічі з керівниками нафтової та газової галузі. Журналіст запитав главу США, чи віддасть він колись наказ про захоплення Путіна, нагадавши Трампу про реакцію українського президента Володимира Зеленського на операцію США у Венесуелі.
Я не думаю, що в цьому буде потреба. У мене завжди були чудові стосунки з ним (Путіним, — ред.). Я дуже розчарований … За останній місяць вони втратили 31 тисячу осіб, багато хто з них — російські солдати, а російська економіка в поганому стані, — сказав Трамп
Що казав Зеленський про можливість захоплення Путіна США
Після спецоперації США у Венесуелі та захоплення Мадуро Зеленського запитали про оцінку дій Вашингтона. У відповідь він натякнув на подібний сценарій щодо Путіна.
Ну, що тут сказати про Венесуелу? Якщо так можна з диктатором, то Сполучені Штати знають, що робити далі, — відповів Зеленський
США захопили Ніколаса Мадуро — що відомо
В ніч на 3 січня США провели військову операцію у Венесуелі. По військових та інших критичних об'єктах інфраструктури було завдано ударів. Також американські спецпризначенці у власному домі захопили диктатора Ніколаса Мадуро та його дружину. Вони постали перед американським судом.
Як повідомляв "Телеграф", Зеленський також заявляв, що доля Ніколаса Мадуро може спіткати й главу Чечні Рамзана Кадирова. За словами президента, і Путін мав би задуматися, зважаючи на дії США у Венесуелі.