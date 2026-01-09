Український блогер, журналіст та політичний оглядач Денис Казанський про атаку "Орєшніком" по Львову

Росіяни оголосили, що обстріляли Україну "Орєшніком" нібито "у відповідь на атаку за резиденцією Путіна".

Жодної атаки, як ми знаємо, не було. Це підтвердили і США, яким передали якісь мікросхеми із БПЛА. Тобто піти на ескалацію та вдарити по Україні Путін вирішив ще у грудні, до Нового року та до всіх подій у Венесуелі.

Вигадали атаку як привід черговий раз влаштувати терористичний акт та зірвати переговори. Але через епічний арешт Мадуро, заворушення в Ірані та затримання російських танкерів, ефект вийшов не той, звісно. Тепер застосування "Орєшніка" виглядає, як істерика.

Джерело: Telegram-канал Дениса Казанського