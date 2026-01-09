Рус

Істерика Путіна. На що Росія розраховувала ударом "Орєшніка" - Денис Казанський

Денис Казанський
У Кремлі регулярно лякають "Орєшніком"
У Кремлі регулярно лякають "Орєшніком". Фото Колаж "Телеграфа"

Український блогер, журналіст та політичний оглядач Денис Казанський про атаку "Орєшніком" по Львову

Росіяни оголосили, що обстріляли Україну "Орєшніком" нібито "у відповідь на атаку за резиденцією Путіна".

Жодної атаки, як ми знаємо, не було. Це підтвердили і США, яким передали якісь мікросхеми із БПЛА. Тобто піти на ескалацію та вдарити по Україні Путін вирішив ще у грудні, до Нового року та до всіх подій у Венесуелі.

Вигадали атаку як привід черговий раз влаштувати терористичний акт та зірвати переговори. Але через епічний арешт Мадуро, заворушення в Ірані та затримання російських танкерів, ефект вийшов не той, звісно. Тепер застосування "Орєшніка" виглядає, як істерика.

Джерело: Telegram-канал Дениса Казанського

