Іменини Оксани у 2025 році: всі дні, коли Оксанка святкує День ангела

Ім’я Оксана вважається українським

Ім’я Оксана — дуже гарне та досить популярне, особливо в Україні. "Телеграф" вирішив розповісти, що означає це ім’я, звідки воно взялося і коли всі Дні ангела Оксани протягом року.

Значення імені Оксана

Вважається, що спочатку ім’я Оксана з’явилося як народна форма імені Ксенія на території сучасної України, після чого за часів СРСР стало популярним як самостійне ім’я.

Наразі ім’я Оксана зустрічається на території багатьох колишніх радянських республік, причому в Білорусі воно звучить як Аксана. Також зустрічаються розмовні форми Оксанка, Ксана, Сана, Оксаночка.

Серед відомих носіїв імені в Україні можна згадати таких особистостей як письменниця Оксана Стешенко, оперна співачка Оксана Петрусенко, письменниця Оксана Соловей, балерина Оксана Вікул, народна артистка Оксана Білозір, поетеса Оксана Забужко.

Коли День ангела Оксани?

Хоча Оксана, — давно вже самостійне ім’я, його церковним варіантом залишається ім’я Ксенія. Вважається, що святі та мучениці Ксенії оберігають і Оксанок також.

Так, Оксани один раз на рік відзначають свої іменини згідно з календарем ПЦУ. Головні Дні ангела Оксани – день пам'яті Ксенії Петербурзької та Ксенії Миласької 24 січня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому за народними прикметами не можна дарувати і приймати в дар носові хустки, годинники та перли, — вважається, що такі подарунки можуть принести біду.