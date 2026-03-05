Не садіть перець у маленькі ємності: безкоштовний лайфхак з вирощування розсади

Що потрібно зробити, щоб виростити гарну розсаду

Весна дає початок новому посівному сезону. Вже в березні можна починати вирощувати розсаду перцю, щоб потім висадити її у відкритий ґрунт. Однак не всі знають, як правильно сіяти солодкий перець і що потрібно робити, щоб розсада була придатна для подальшої посадки.

"Телеграф" розповідає, які умови важливо створити для розсади перцю, щоб у майбутньому отримати гарний урожай.

Березень — саме час зайнятися посівом насіння солодкого перцю на розсаду. Щоб він швидко та добре давав сходи, потрібно створити правильні умови. Насамперед, не варто сіяти насіння у маленькі ємності. Про це розповіла досвідчена городниця Олеся Василівна у своєму тік-ток відео.

Розсада перцю. Фото: відкриті джерела

За її словами, щоб коренева система розсади добре розвивалася, краще садити перець у просторі ємності. Для цього чудово підійдуть 5/6-літрові бутлі з-під води. Цей безкоштовний лайфхак допоможе виростити здорові паростки.

Також городниця наголошує, що для перцю важливо створити правильні температурні умови – це +22 – +25 °C. Крім того, треба підібрати хороший пухкий ґрунт і стежити, щоб паростки отримували достатньо денного світла.

