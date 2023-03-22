День Сорока Святих: красиві привітання у картинках та листівках

Цього дня заведено молитися про здоров’я та прощення гріхів

Щороку, 9 березня, за новим церковним календарем православні християни та греко-католики відзначають важливе свято, у яке згадують подвиг сорока Севастійських мучеників. Це сміливі римські воїни, які прийняли жорстоку смерть заради християнської віри. Цього дня прийнято молитися за коханих чоловіків та пекти спеціальні булочки – жайворонки. Їх так називають, тому що за переказами, молитву 40 мучеників, яка летить до Господа, нагадує пісня цього птаха.

Також люди вірять, що цього свята можна вимолити прощення за свої гріхи, тому важливо 9 березня відвідати церкву, щоб послухати літургію. Не зайвим буде сповідатися та причаститися.

"Телеграф" зібрав гарні листівки та картинки, щоб ви могли привітати своїх рідних, близьких та друзів із Днем Сорока Святих.

День Сорока Святих 9 березня: привітання у картинках та листівках

