День Сорока Святых: красивые поздравления в картинках и открытках

В этот день принято молиться о здравии и прощении грехов

Каждый год, 9 марта, по новому церковному календарю православные христиане и греко-католики отмечают важный праздник, в который вспоминают подвиг сорока Севастийских мучеников. Это смелые римские воины, которые приняли жестокую смерть во имя христианской веры. В этот день принято молиться за любимых мужчин и печь специальные булочки – жаворонки. Их так называют, потому, что по преданию, молитву 40 мучеников, которая летит к Господу, напоминает песня этой птицы.

Также люди верят, что в этот праздник можно вымолить прощение за свои грехи, поэтому важно 9 марта посетить церковь, чтобы послушать литургию. Не лишним будет исповедаться и причаститься.

День Сорока Святых

День сорока святых 9 марта: поздравления в картинках и открытках

