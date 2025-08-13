Результати СБУ доводять, що Україна здатна успішно протистояти РФ, — експерт

Україна може вистояти в цій війні завдяки унікальним тактикам, якісним кадрам і технологічним новинкам

Результати роботи Служби безпеки України доводять, що Україна перемагає Росію у війні спецслужб і здатна успішно протистояти такому потужному ворогу. Про це пише політолог Олексій Курпас , коментуючи свіже інтерв’ю голови СБУ Василя Малюка.

Політолог вважає, що Служба успішно поєднує у своїй роботі два базові складники – технологічний та агентурний. "Одна із ключових тез Малюка: Україна має перетворитися на "сталевого дикобраза", який дасть по зубах Росії. Причому держава може вистояти в цій війні завдяки унікальним тактикам, якісним кадрам і технологічним новинкам. І СБУ вже застосовує такий підхід на практиці. Оператори дронів СБУ мають одні з кращих показників ефективності на фронті. Крім того, активно використовуються досягнення штучного інтелекту, роботизовані системи, фпв-комплекси", — пише експерт.

"Важливий аспект діяльності СБУ – контррозвідка. Путін створив план "Диверсійний шум" і хотів масштабувати теракти в Україні. План повністю провалився завдяки Службі. Близько 80% (!!!) усіх такого роду злочинів розкриваються на випередження. Малюк першим почав вичищати "авгієві стайні" УПЦ (МП), які російські спецслужби роками інфільтрували своїми агентами. СБУ перекрила дихання агентам ФСБ в рясах. Понад 100 підозр, 31 вирок суду, і, нарешті, позбавлення українського громадянства громадянина РФ Онуфрія, який очолює "московських попів" в Україні", — акцентує експерт.

Курпас підкреслює, що Малюк – найбільш ефективний голова Служби за всю її історію. "Малюк розповідає багато деталей роботи бойових підрозділів Служби. Він заглиблений в цю роботу і на щоденному зв’язку з бойовими побратимами. Він перетворив СБУ в "український Моссад", — резюмує політолог.