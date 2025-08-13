Результаты СБУ доказывают, что Украина способна успешно противостоять РФ, — эксперт

Украина может выстоять в этой войне благодаря уникальным тактикам, качественным кадрам и технологическим новинкам

Результаты работы Службы безопасности Украины доказывают, что Украина побеждает Россию в войне спецслужб и способна успешно противостоять такому мощному врагу. Об этом пишет политолог Алексей Курпас , комментируя свежее интервью главы СБУ Василия Малюка.

Политолог считает, что Служба успешно совмещает в своей работе две базовые составляющие – технологическую и агентурную. "Один из ключевых тезисов Малюка: Украина должна превратиться в "стального дикобраза", который даст по зубам России. Причем государство может выстоять в этой войне благодаря уникальным тактикам, качественным кадрам и технологическим новинкам. И СБУ уже применяет такой подход на практике. Операторы дронов СБУ имеют одни из лучших показателей эфферктивности на фронте. Кроме того, активно используются достижения искусственного интеллекта, роботизированные системы, фпв-комплексы", — пишет эксперт.

"Важный аспект деятельности СБУ – контрразведка. Путин создал план "Диверсионный шум" и хотел масштабировать теракты в Украине. План полностью провалился благодаря Службе. Около 80% (!!!) всех такого рода преступлений раскрываются на опережение. Малюк первым начал вычищать "авгиевые конюшни" УПЦ (МП). СБУ перекрыла кислород агентам ФСБ в рясах. Более 100 подозрений, 31 приговор суда, и, наконец, лишение украинского гражданства гражданина РФ Онуфрия, возглавляющего "московских попов" в Украине", — акцентирует эксперт.

Курпас подчеркивает, что Малюк – наиболее эффективный глава Службы за всю ее историю. "Малюк рассказывает много деталей работы боевых подразделений Службы. Он углублен в эту работу и на ежедневной связи с боевыми побратимами. Он превратил СБУ в "украинский Моссад", — резюмирует политолог.