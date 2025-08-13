Сотні об'єктів: Малюк розповів про успіхи українських ударів по російському тилу

Однією з найбільш успішних операцій СБУ стало знищення складу боєприпасів РФ в Торопці

Далекобійні удари Служби безпеки України по глибокому тилу на території РФ дозволили уразити понад 200 важливих об'єктів російського режиму, які так, або інакше забезпечували росіянам ведення війни проти українського народу. Більшість з цих об'єктів у результаті "діпстрайків" було знищено, або критично пошкоджено.

Про це розповів керівник СБУ Василь Малюк в інтерв’ю телеканалу "Ми-Україна". За його словами, було уражено понад 200 об'єктів росіян на території безпосередньо Росії — все в інтересах фронту та спротиву російським окупантам.

"Ми вже уразили понад 200 об’єктів рф в їхньому глибокому тилу: це військово-промисловий комплекс, логістика, командні пункти. Ми б'ємо також нафтовидобувну і переробну галузь, яка живить їхнє міністерство оборони брудними рублями. Дуже успішним у цьому напрямку є Центр спеціальних операцій "А" СБУ" Голова СБУ Василь Малюк

Однією з найбільш успішних операцій СБУ, яка мала величезний вплив на ситуацію на фронті, стало знищення складу боєприпасів РФ у населеному пункті Торопець. У повітря злетіло 160 тисяч тонн боєприпасів, в тому числі половина всіх запасів 120-мм мін для мінометів, які мала російська армія.

"Там було 160 тисяч тонн ворожих боєприпасів, половина всіх запасів 120-ї міни. Це був мегауспіх! Ми спрацювали 120-ма дронами, а ще 20 дронів запускали разом із нами інші підрозділи Сил оборони. Взагалі тут, як і в багатьох інших питаннях, головне – наша єдність. І коли об’єднують зусилля СБУ, Сили безпілотних систем, ГУР, ССО, СЗР, прикордонники, то у нас виходять унікальні операції" Голова СБУ Василь Малюк

Нагадаємо, що в ніч на 18 вересня 2024 року в місті Торопець Тверської області Росії через атаку дронів виникла пожежа і детонація. Губернатор області Ігор Руденя тоді розпорядився частково евакуювати населення. Згодом стало відомо, що успішно атакували великий склад головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у російському населеному пункті Торопець Тверської області дрони СБУ, ГУР та ССО.

За словами джерела "Телеграфу", на складі зберігалися ракети, призначені для оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер" тактичних ракетних комплексів "Точка-У", КАБи та артилерійські боєприпаси. Успіх українські сили закріпили 21 вересня 2024 року — українські дрони атакували склад боєприпасів в населеному пункті Октябрський Тверської області. Він теж був знищений.