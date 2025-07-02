В Онуфрія є російський паспорт? В УПЦ прокоментували припинення громадянства митрополита

Згідно з матеріалами СБУ, Онуфрій підтримує тісний зв'язок із Московською патріархією та чинить спротив ПЦУ

В Українській Православній Церкві прокоментували припинення громадянства митрополита Онуфрія. В установі підтримали твердження Онуфрія про відсутність російського громадянства.

Ситуацію "Телеграфу" прокоментував речник церкви, митрополит Ніжинський і Прилуцький Климент (Олег Вечеря).

За його словами, предстоятель УПЦ раніше не звертався до жодної іноземної держави з проханням про надання громадянства і має лише паспорт громадянина України. "Окрім українського, ніяких інших паспортів, зокрема Російської Федерації, не має. Він вже роз'яснював, що ніколи не звертався до державних органів інших держав про набуття іншого громадянства", — додав Климент.

Який вплив рішення про припинення громадянства Онуфрія матиме на майбутнє УПЦ МП, розповів "Телеграфу" політолог Володимир Фесенко у матеріалі "Онуфрій бігатиме по судах: Фесенко про позбавлення глави УПЦ українського громадянства"

Що передувало

У середу, 2 липня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення громадянства митрополита Онуфрія (Ореста Березовського). За інформацією СБУ, ще у 2002 році він добровільно отримав громадянство Росії, не повідомивши про це українські органи влади. Водночас митрополит продовжував користуватися статусом громадянина України.

Згідно з даними Служби безпеки, Онуфрій підтримує тісний зв'язок із Московською патріархією та чинить спротив автокефалії Православної Церкви України. В СБУ наголосили, що навіть після повномасштабного вторгнення РФ, він фактично залишається прибічником позиції патріарха Кирила, який публічно підтримав агресію проти своєї країни.

Рішення про припинення громадянства було ухвалене на підставі зібраних матеріалів СБУ, а сам указ вже підписано президентом.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що з початку повномасштабного вторгнення Росії Служба безпеки України розпочала понад 170 кримінальних справ проти священників Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), більшість із яких стосується звинувачень у державній зраді.