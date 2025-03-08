Жінки, вітаємо з 8 Березня! Красиві картинки та листівки зі святом
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Підготували для жінок красиві картинки зі святом
В Україні та світі кожного року відзначають Міжнародний жіночий день або День боротьби за права жінок. Свято має сталу дату — 8 березня. У цей день вшановують роль жінок у суспільстві та їхні досягнення.
8 Березня як свято немає нічого спільного з красою та ніжністю. Воно виникло як наслідок мітингів жінок щодо рівної оплати праці на рівні з чоловіками, можливості отримувати освіту, водити авто. Основною вимогою жінок було отримати такі ж права і можливості, які вже давно були у чоловіків. Так 8 березня стало тією датою, коли жінки щорічно виступають проти дискримінації та важливості дотримання своїх прав.
Цього дня у різних країнах світу проводять демонстрації щодо прав жінок. Також влаштовують лекції, семінари та інші заходи, аби обговорити проблеми, з якими зіштовхуються жінки в особистому житті та професійній діяльності.
"Телеграф" зробив тематичну добірку картинок і листівок з 8 Березня. Надсилайте їх рідним, близьким, друзям і колегам-жінкам, щоб вшанувати їх у свтято.
Картинки з 8 Березня
Раніше "Телеграф" розповідав, чи мають намір в Україні скасувати 8 Березня. У Верховній Раді можуть ухвалити відповідний закон.