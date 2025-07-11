Шахрай та ухилянт? Відомий активіст отримав підозру від ДБР

Напередодні в активіста будинку проводився обшук

Державне бюро розслідування (ДБР) повідомило про підозру одному із громадських активістів за ухилення від військової служби та шахрайство. Йдеться про голову "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна, у якого 11 липня проводили обшук.

Як повідомляють у ДБР, підозрюваний систематично ухилявсь від служби. Зауважимо, що відомство не називає імені активіста, однак УП стверджує, що йдеться саме про Віталія Шабуніна.

"Він систематично ухилявся від проходження військової служби та без законних підстав використовував транспортний засіб, призначений для потреб Збройних Сил України. Наголошуємо, що дана процесуальна дія жодним чином не повʼязана з його професійною діяльністю", — йдеться у повідомленні.

Віталій Шабунін

За даними ДБР, Шабунін мобілізувався у 2022 році, але упродовж тривалого часу не з’являвся на місце служби та під виглядом "відряджень" перебував у цивільних установах, що не належать до складу Сил оборони. Однак він щомісяця отримував грошове забезпечення у розмірі понад 50 тисяч гривень, попри фактичну відсутність у військовій частині.

Під час розслідування було встановлено незаконне використання позашляховика, який ввезли в Україну як гуманітарну допомогу для потреб армії — без належного оформлення та за відсутності правових підстав. Шабунін використовував автомобіль в особистих цілях, зокрема для пересування по Києву.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 409 КК України — ухилення від військової служби в умовах воєнного стану; ч. 2 ст. 190 КК України (в редакції закону на момент вчинення кримінального правопорушення) – заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, вчинене у великих розмірах. Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

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