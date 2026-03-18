Один простий тест — і ви знаєте, свіже яйце чи ні: трюк, який реально працює

У час, коли питання якості продуктів стає дедалі актуальнішим, навіть звичайне куряче яйце може викликати сумніви.

Втім, існує швидкий і доступний спосіб перевірити його свіжість буквально за кілька секунд — і для цього не потрібні жодні спеціальні прилади. Про це йдеться на threads-сторінці "culinary_academy_ua".

Як перевірити свіжість курячих яєць

Йдеться про так званий "водний тест", який давно використовують як у побуті, так і на професійних кухнях. Достатньо опустити яйце у склянку або миску з холодною водою та уважно спостерігати за ним.

Якщо яйце лягає на дно горизонтально — воно свіже і придатне до споживання. Якщо ж воно піднімається тупим кінцем догори, але все ще залишається на дні, це свідчить про те, що продукт уже не першої свіжості, однак його ще можна використовувати після термічної обробки. Натомість яйце, яке спливає на поверхню, вважається зіпсованим і потенційно небезпечним — від його вживання варто відмовитися.

Причина такого пояснюється простою фізикою. Шкаралупа яйця має мікроскопічні пори, через які з часом випаровується волога, а всередину потрапляє повітря. У результаті формується і збільшується повітряна камера, розташована в тупому кінці яйця. Чим більша ця камера, тим легшим стає яйце — і тим вище воно піднімається у воді.

Фахівці також звертають увагу на правильне зберігання. Зокрема, рекомендується тримати яйця в холодильнику гострим кінцем донизу — це допомагає зберегти стабільне положення жовтка і зменшує вплив повітряної камери. Водночас поширена звичка зберігати яйця у дверцятах холодильника вважається не найкращою: через часте відкривання там відбуваються температурні коливання, які можуть прискорити псування продукту. Оптимальним місцем є середня полиця з постійною температурою.

Попри ефективність водного тесту, експерти наголошують: він не дає стовідсоткової гарантії безпечності. Перед використанням яйце варто розбити в окрему посудину та оцінити його запах і зовнішній вигляд. Будь-які сторонні аромати або незвична консистенція — сигнал, що продукт краще не вживати.

Таким чином, простий побутовий метод може стати надійним орієнтиром у повсякденному житті. І хоча він не замінює базових правил харчової безпеки, саме такі дрібниці допомагають уникнути зайвих ризиків на кухні.