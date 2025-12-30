Експорт брухту дає державі у 280 разів менше податків, ніж його переробка в Україні — Укрзовнішекспертиза

Експортери брухту чорних металів сплачують державі в середньому 50 гривень податків з тонни вивезеної сировини, водночас металургійні комбінати — понад 7500 грн з кожної тонни, а з урахуванням платежів суміжних галузей — до 14000 грн з тонни. Враховуючи цю різницю, внутрішні споживачі брухту мають пріоритетно забезпечуватися сировиною, особливо зараз у воєнний час. Про це заявив заступник директора ДП "Укрпромзовнішекспертиза" Сергій Поважнюк, коментуючи ситуацію на українському ринку брухту.

"Переробка брухту дає мультиплікативний ефект для всієї економіки, оскільки стимулює зростання у суміжних галузях, наприклад, виробництво залізорудної сировини, коксу, феросплавів. Усе це потрібно транспортувати всередині країни, тобто, транспортна галузь отримує додаткові вантажі. Крім грошових надходжень до бюджету, металургійні заводи забезпечують десятки тисяч офіційних робочих місць в себе та на суміжних підприємствах, — відзначив експерт.

Також заступник директора ДП "Укрпромзовнішекспертиза" зауважив, що якщо металургійним комбінатам вдасться реалізувати заплановане збільшення виробництва, то зібраного брухту може не вистачити. На 2026 рік металургійні комбінати заявили про плани щодо збільшення виробництва рідкої сталі до 8,9 млн тонн.

За оцінкою ДП "Укрзовнішекспертиза", обсяг виплавки сталі у 2025 році складе близько 7,6 млн т.