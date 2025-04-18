Народилася у Росії, любить екстрим і мало не втратила носа: як виглядає і що відомо про дружину мера Дніпра Філатова

Днями її магазин у Дніпрі "розвалили" росіяни

Мер міста Дніпро, яке майже щодня зазнає ударів росіян, Борис Філатов щасливий у шлюбі понад 30 років. Днями, під час однієї з безпілотних атак, постраждав магазин його дружини — Марини Філатової.

Народилася жінка 10 липня 1973 року у російському місті Олександрів Володимирській області. Вона має українське коріння, адже її мама з Маріуполя. Після переїзду сім’ї до України 17-річна Марина вступила до Дніпропетровського державного університету на історичний факультет.

Знайомство з Борисом Філатовим

Марина в дитинстві та з мамою. Фото: instagram.com/maryna.filatova

Під час навчання на першому курсі Марина познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком. "Історія дуже незвичайна. Я вже був на третьому курсі, хотів заробити. Поїхали влітку до будзагону… А Марина лише вступила до вузу та приїхала збирати огірки. Жили ми у студентському оздоровчому таборі у Булахівці. І ось одного разу ми виходимо з автобуса в вонючих робах, і я бачу за воротами дівчат, які грають у бадмінтон. Серед них була і Марина. Я подивився на неї і подумав: "Напевно, ти на ній одружишся!" Не знаю, чому мені прийшла така думка, адже я навіть не знав, як її звуть", — розповідав мер Дніпра у 2020 році.

Борис та Марина Філатови в молодості. Фото: 49000.com.ua

Одружилася пара 1 червня 1993 року. "30 років одного життя на двох! Зараз вже легко. Але було не дуже. Я взагалі не вірю в безхмарне щастя протягом тривалих стосунків. Особливо якщо у кожного свій стержень, який неможливо зламати. Але я вірю в те, що ще щонайменше тридцять років ми чекатимемо один одного з усіх життєвих "пригод". А потім сядемо у затишні крісла та розповімо про все, що з нами трапилося за всі ці роки", – писала Філатова у 2023 році.

У подружжя є єдина дочка Катерина. Вона народилася у 1994 році. Вона закінчила Лондонський університет мистецтв.

Чим займається Марина Філатова

Відомо, що Марина Філатова обіймає посаду президента Федерації легкої атлетики Дніпра. Вона захоплена спортом та громадською діяльністю. За її плечима — безліч підкорених гірських вершин.

У січні 2022 року дружина Філатова, у складі альпіністської групи, піднялася на найвищу точку Антарктиди – пік Вінсона. Під час сходження вона отримала серйозне обмороження. На опублікованих у мережі фото жінка позувала з відмороженим носом.

"Щиро кажучи, саме за цю вершину я таку ціну заплатити була не готова. Мені навіть пророкували ампутацію. Але я дуже намагалася лікуватися, дотримуватися всіх правил. Тепер про те, що трапилося, мені нагадують лише шрами та підвищена чутливість до холоду", — писала Марина після того, що сталося.

Починаючи з кінця 2013 року, Філатова захоплюється марафонами. Вона також є засновницею громадської організації Start Dnipro, де всіх бажаючих навчають здорового бігу та готують до марафонів. Марина бере участь у них як в Україні, так і за її межами.

Крім того, дружина мера Дніпра – активна мандрівниця. 2021 року Марина була в Кенії та захоплювалася в соцмережах незвичайним життям місцевих жителів. Вона також ділилася фотографіями з готелю, розташованого на території Африканського фонду захисту тварин. Тут приходять до гостей жирафи та "випрошують" у них їжу.

Свою сторінку в Інстаграмі Філатова веде українською мовою, проте набагато раніше пости дружини мера Дніпра були російською. У будь-яке нове місце Марина бере синьо-жовтий прапор. Нині їй 51 рік.

Нагадаємо, що у 2014 році мер Слов’янська назвала російських бойовиків "донецькими хлопцями". Раніше "Телеграф" писав, де зараз скандальна Неля Штепа.