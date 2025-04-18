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Народилася у Росії, любить екстрим і мало не втратила носа: як виглядає і що відомо про дружину мера Дніпра Філатова

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Марина і Борис Філатови у стосунках понад 30 років
Марина і Борис Філатови у стосунках понад 30 років. Фото Колаж "Телеграф"/instagram.com/maryna.filatova

Днями її магазин у Дніпрі "розвалили" росіяни

Мер міста Дніпро, яке майже щодня зазнає ударів росіян, Борис Філатов щасливий у шлюбі понад 30 років. Днями, під час однієї з безпілотних атак, постраждав магазин його дружини — Марини Філатової.

Народилася жінка 10 липня 1973 року у російському місті Олександрів Володимирській області. Вона має українське коріння, адже її мама з Маріуполя. Після переїзду сім’ї до України 17-річна Марина вступила до Дніпропетровського державного університету на історичний факультет.

Знайомство з Борисом Філатовим

марина філатова в молодості
Марина в дитинстві та з мамою. Фото: instagram.com/maryna.filatova

Під час навчання на першому курсі Марина познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком. "Історія дуже незвичайна. Я вже був на третьому курсі, хотів заробити. Поїхали влітку до будзагону… А Марина лише вступила до вузу та приїхала збирати огірки. Жили ми у студентському оздоровчому таборі у Булахівці. І ось одного разу ми виходимо з автобуса в вонючих робах, і я бачу за воротами дівчат, які грають у бадмінтон. Серед них була і Марина. Я подивився на неї і подумав: "Напевно, ти на ній одружишся!" Не знаю, чому мені прийшла така думка, адже я навіть не знав, як її звуть", — розповідав мер Дніпра у 2020 році.

борис філатов у молодості марина філатова в молодості
Борис та Марина Філатови в молодості. Фото: 49000.com.ua

Одружилася пара 1 червня 1993 року. "30 років одного життя на двох! Зараз вже легко. Але було не дуже. Я взагалі не вірю в безхмарне щастя протягом тривалих стосунків. Особливо якщо у кожного свій стержень, який неможливо зламати. Але я вірю в те, що ще щонайменше тридцять років ми чекатимемо один одного з усіх життєвих "пригод". А потім сядемо у затишні крісла та розповімо про все, що з нами трапилося за всі ці роки", – писала Філатова у 2023 році.

У подружжя є єдина дочка Катерина. Вона народилася у 1994 році. Вона закінчила Лондонський університет мистецтв.

марина філатова в молодості
Фото: instagram.com/maryna.filatova
марина філатова Борис філатов Катерина Філатова
Фото: instagram.com/maryna.filatova

Чим займається Марина Філатова

Відомо, що Марина Філатова обіймає посаду президента Федерації легкої атлетики Дніпра. Вона захоплена спортом та громадською діяльністю. За її плечима — безліч підкорених гірських вершин.

марина філатова
Фото: instagram.com/maryna.filatova

У січні 2022 року дружина Філатова, у складі альпіністської групи, піднялася на найвищу точку Антарктиди – пік Вінсона. Під час сходження вона отримала серйозне обмороження. На опублікованих у мережі фото жінка позувала з відмороженим носом.

"Щиро кажучи, саме за цю вершину я таку ціну заплатити була не готова. Мені навіть пророкували ампутацію. Але я дуже намагалася лікуватися, дотримуватися всіх правил. Тепер про те, що трапилося, мені нагадують лише шрами та підвищена чутливість до холоду", — писала Марина після того, що сталося.

марина філатова ніс відморозила
Фото: instagram.com/maryna.filatova

Починаючи з кінця 2013 року, Філатова захоплюється марафонами. Вона також є засновницею громадської організації Start Dnipro, де всіх бажаючих навчають здорового бігу та готують до марафонів. Марина бере участь у них як в Україні, так і за її межами.

Крім того, дружина мера Дніпра – активна мандрівниця. 2021 року Марина була в Кенії та захоплювалася в соцмережах незвичайним життям місцевих жителів. Вона також ділилася фотографіями з готелю, розташованого на території Африканського фонду захисту тварин. Тут приходять до гостей жирафи та "випрошують" у них їжу.

марина філатова
Фото: instagram.com/maryna.filatova

Свою сторінку в Інстаграмі Філатова веде українською мовою, проте набагато раніше пости дружини мера Дніпра були російською. У будь-яке нове місце Марина бере синьо-жовтий прапор. Нині їй 51 рік.

марина філатова борис філатов
Фото: instagram.com/maryna.filatova
марина філатова
Фото: instagram.com/maryna.filatova
марина філатова
Фото: instagram.com/maryna.filatova
марина філатова
Фото: instagram.com/maryna.filatova

Нагадаємо, що у 2014 році мер Слов’янська назвала російських бойовиків "донецькими хлопцями". Раніше "Телеграф" писав, де зараз скандальна Неля Штепа.

Теги:
#Дніпро #Борис Філатов #Катерина Філатова #Марина Філатова