NAUDI закликає уряд терміново розблокувати ключову статистичну звітність критичності для ОПК

Затримка з боку Держстату має прямі наслідки для спроможності української оборонної промисловості працювати в умовах війни

National Association of Ukrainian Defense Industries / NAUDI звернулася до прем’єр-міністра України Юлії Свириденко з проханням терміново доручити Державній службі статистики затвердити та оприлюднити нову форму державної статистичної звітності № 1П-НПП (річна) для підприємств оборонно-промислового комплексу.

Йдеться про критично важливий елемент державного регулювання, від якого напряму залежить можливість оборонних виробників підтвердити свій статус та забезпечити бронювання ключових працівників.

Підприємства — члени NAUDI не можуть подати державну статистичну звітність за формою № 1П-НПП (річна), оскільки попередня форма більше не приймається, а нову Держстатом досі не затверджено та не введено в дію. Саме ця форма є необхідною для підтвердження обсягу виробництва товарів військового призначення на рівні не менше 50% від загального обсягу виробництва, що є базовою умовою для отримання або продовження статусу критично важливого підприємства.

У низці випадків фінансова звітність не дозволяє коректно відобразити ці показники, зокрема коли йдеться про імпортні контракти, тому підтвердження можливе виключно через статистичний звіт за формою 1П-НПП. Без цього підприємства фактично позбавлені можливості оновити статус критичності, що напряму блокує процес бронювання працівників.

Ситуацію загострюють встановлені державою строки: після подання документів до Міністерства оборони України їх розгляд триває щонайменше 10 робочих днів, а крайній термін оновлення статусу для застосування прискореної процедури бронювання визначено до 1 лютого 2026 року. Відсутність затвердженої форми вже сьогодні створює ризики для кадрової стабільності підприємств ОПК та виконання оборонних контрактів.

NAUDI наголошує, що затримка з боку Держстату має прямі наслідки для спроможності української оборонної промисловості працювати в умовах війни. Саме тому Асоціація закликає Кабінет міністрів України в найкоротші строки втрутитися та забезпечити затвердження та оприлюднення форми № 1П-НПП (річна), щоб підприємства могли своєчасно подати звітність і зберегти безперервність виробництва для Сил оборони України.