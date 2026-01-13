NAUDI призывает правительство срочно разблокировать ключевую статистическую отчетность критичности для ОПК

Задержка со стороны Госстата имеет прямые последствия для возможности украинской оборонной промышленности работать в условиях войны

National Association of Ukrainian Defense Industries/NAUDI обратилась к премьер-министру Украины Юлии Свириденко с просьбой срочно поручить Государственной службе статистики утвердить и обнародовать новую форму государственной статистической отчетности №1П-НПП (годовая) для предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Речь идет о критически важном элементе государственного регулирования, от которого напрямую зависит возможность оборонных производителей подтвердить свой статус и обеспечить бронирование ключевых работников.

Предприятия — члены NAUDI не могут подать государственную статистическую отчетность по форме № 1П-НПП (годовая), поскольку предыдущая форма больше не принимается, а новая Госстатом до сих пор не утверждена и не введена в действие. Именно эта форма необходима для подтверждения объема производства товаров военного назначения на уровне не менее 50% от общего объема производства, что является базовым условием для получения или продления статуса критически важного предприятия.

В ряде случаев финансовая отчетность не позволяет корректно отразить эти показатели, в частности, когда речь идет об импортных контрактах, поэтому подтверждение возможно исключительно через статистический отчет по форме 1П-НПП. Без этого предприятия фактически лишены возможности обновить статус критичности, что напрямую блокирует процесс бронирования работников.

Ситуацию обостряют установленные государством сроки: после подачи документов в Министерство обороны Украины их рассмотрение длится не менее 10 рабочих дней, а крайний срок обновления статуса для применения ускоренной процедуры бронирования определен до 1 февраля 2026 года. Отсутствие утвержденной формы уже сегодня создает риск для кадровой стабильности предприятий ОПК и выполнения оборонных контрактов.

NAUDI отмечает, что задержка со стороны Госстата имеет прямые последствия для возможности украинской оборонной промышленности работать в условиях войны. Именно поэтому Ассоциация призывает Кабинет министров Украины в кратчайшие сроки вмешаться и обеспечить утверждение и обнародование формы № 1П-НПП (годовая), чтобы предприятия могли своевременно подать отчетность и сохранить непрерывность производства Сил обороны Украины.