Попит на українські оборонні рішення на Близькому Сході стрімко зростає

На Близькому Сході стрімко зростає попит на українські оборонні рішення. Про це в інтерв’ю для "Українська правда.Чат" заявив виконавчий директор NAUDI Сергій Гончаров. Він також додав, що події на Близькому Сході вже суттєво впливають на глобальний ринок озброєнь і створюють для України нове вікно можливостей для експорту власних оборонних рішень.

За його словами, війна в регіоні впливає не лише на світові енергетичні ринки, а й на попит на сучасні системи оборони, зокрема засоби протидії повітряним загрозам, безпілотні технології та комплексні рішення для захисту критичної інфраструктури.

"Зараз надзвичайно зросла зацікавленість з боку країн Близького Сходу, країн Арабської затоки, в рішеннях, у тому числі українських", — наголосив Сергій Гончаров.

Він зазначив, що особливу увагу міжнародних партнерів привертають українські дрони-перехоплювачі, однак підкреслив: ефективність сучасної протиповітряної оборони неможливо зводити лише до одного типу продукту. За словами виконавчого директора NAUDI, реальна результативність досягається лише за наявності повноцінної інфраструктури, системи управління та підготовленого персоналу.

"Дрони-перехоплювачі — це лише один з елементів. Ефективність системи протиповітряної оборони — це не тільки наявність дрона-перехоплювача. Поряд із цим повинна бути інфраструктура, система управління і, головне, навчений персонал", — зазначив він.

Водночас Сергій Гончаров акцентував, що для України ключовим завданням є не втратити час і не допустити повторення старих помилок, коли перспективні можливості втрачаються через зволікання та відсутність своєчасних рішень у сфері експорту.

"Нам треба спробувати не піти по тих самих граблях, по яких українська влада ходить вже десятиріччями. Треба не згаяти час", — підкреслив виконавчий директор NAUDI.

За його словами, якщо Україна не закріпиться на перспективних ринках уже зараз, нішу швидко займуть інші гравці. Йдеться не лише про російських виробників, які вже мають присутність на ринках Близького Сходу, а й про китайські, європейські та американські компанії, які активно просувають власні рішення та також використовують досвід війни як маркетингову перевагу.

"Єдине, чого ми можемо дочекатися, — що на цей ринок прийдуть росіяни зі своїми рішеннями. Можуть прийти китайці, європейці чи американці, які тестують свої рішення в Україні й так само будуть просувати їх як battle-tested", — заявив Сергій Гончаров.

Він наголосив, що українська оборонна промисловість має вже зараз чітко визначити своє місце на новому ринку, запропонувавши не окремі зразки, а комплексні рішення, перевірені в реальних бойових умовах. Саме швидкість ухвалення рішень, системний підхід до експорту та здатність конкурувати на глобальному рівні, за словами виконавчого директора NAUDI, визначатимуть, чи зможе Україна перетворити власний бойовий досвід на довгострокову економічну та безпекову перевагу.