Актор був зіркою "Діамантової руки", "Трьох мушкетерів" та інших фільмів, які були популярними у радянські часи

У радянському кінематографі було багато акторів, які знялися у фільмах, що стали культовими. Серед них — Андрій Миронов — зірка стрічок "Діамантова рука", "Бережись автомобіля" тощо. Життя актора обірвалося на 47-му році, проте він залишається у пам’яті кількох поколінь, як і Андрій Мягков, який зіграв в "Іронії долі".

Помер артист досить рано, але за життя знявся у понад 60-ти кінофільмах, серіалах і телеспектаклях. "Телеграф" з нагоди річниці з дня народження актора, вирішив з’ясувати, як виглядає могила Андрія Миронова і пригадати його творчість. Сьогодні йому могло б виповнитися 84 роки.

Що відомо про Андрія Миронова

Майбутній актор народився 7 березня 1941 року у творчій сім’ї. Його батьки, Олександр Менакер і Марія Миронова, були артистами естради. Тому не дивно, що молодий Андрій обрав сцену.

Актор знявся у таких стрічках, як Бережись автомобіля" (1966), "Діамантова рука" (1969), "Неймовірні пригоди італійців у Росії" (1974), "Три мушкетери" (1978), "Формула кохання" (1984) тощо. Ці фільми стали культовими і були мегапопулярними у радянські часи.

Причина смерті та останні дні

Сумний фінал життя Андрія Миронова настав 16 серпня 1987 року в Ризі, прямо на сцені Латвійського державного театру. Під час вистави "Божевільний день, або Одруження Фігаро" артисту раптово стало зле — він втратив свідомість просто під час гри.

У лікарні Гайльезерс поставили діагноз — крововилив у мозок. Лікарі боролися за його життя два дні, але на жаль, актор помер. Пізніше встановили причину смерті — аневризма, розрив якої спричинив крововилив. Кажуть, він страждав від головного болю ще задовго до трагедії, але через неймовірну завантаженість майже не звертався до лікарів.

Могила Андрія Миронова

Актора поховали у Москві на Ваганьковському кладовищі. Його могила знаходиться неподалік від місця спочинку Сергія Єсеніна.

Могила артиста має досить скромний вигляд. Пам’ятник із кількох вертикальних плит, що виконані у вигляді театральних куліс, що стоять за огорожею. У центрі — велика плита із прорізами, що утворюють вигляд хреста. На двох плитах, що стоять навпроти — імена Андрія Миронова та його матері — Марії Миронової з датами народження та смерті.

На могилі завжди є свіжі квіти. Фанати приходять на місце спочинку актора навіть через 38 років після його смерті.

Раніше "Телеграф" розповідав, що каже про війну зірка "Трьох мушкетерів" Боярський. Радянський Д’Артаньян підтримує вторгнення Росії в Україну.