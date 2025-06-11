Збірна України з волейболу у Лізі націй: розклад, трансляції та результати матчів (відео)

Синьо-жовті вперше грають на такому рівні

У середу, 11 червня, чоловіча національна збірна України з волейболу проведе свій дебютний матч в історії Ліги націй. Україна вперше бере участь у найпрестижнішому комерційному турнірі на рівні збірних.

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад, результати та трансляції матчів національної команди в Лізі націй. Додамо, що ігри Синьо-жовтих у прямому етері покаже "Суспільне Спорт".

Промо відео волейбольної Ліги націй

Протягом трьох тижнів змагань українці зіграють 12 матчів проти найсильніших збірних світу. У плей-оф вийдуть 8 найкращих команд.

Розклад, результати, трансляції матчів збірної України у Лізі націй-2025 (оновлюється)

Перший ігровий тиждень — Ріо-де-Жанейро (Бразилія)

11 червня, 20:00 Україна – США

13 червня, 23:30 Україна – Куба

14 червня, 16:00 Україна – Бразилія

15 червня, 19:30 Україна – Іран

Другий ігровий тиждень – Бургас (Болгарія)

25 червня, 12:30 Україна – Франція

26 червня, 18:30 Туреччина – Україна

27 червня, 15:00 Україна – Японія

29 червня, 19:00 Болгарія – Україна

Третій ігровий тиждень – Любляна (Словенія)

16 липня, 14:00 Україна – Нідерланди

17 липня, 17:30 Україна – Італія

18 липня, 17:30 Україна – Сербія

20 липня, 14:00 Україна – Канада

Турнірне становище команд у Лізі націй

Склад збірної України на Лігу націй:

Нагадаємо, відомий український волейболіст, догравач італійської "Перуджи" Олег Плотницький оголосив про завершення кар’єри у збірній України. Відхід зі збірної Плотницького, можливо, є відлунням одного зі скандалів. Латвієць Угіс Крастіньш, який очолював збірну України у 2016-2023 роках, залишив свою посаду, після чого на його місце призначили аргентинського фахівця Рауля Лосано. Потім одразу 9 гравців, у тому числі Плотницький, відмовилися виступати за національну команду. Президент Федерації волейболу України (ФВУ) Михайло Мельник назвав ситуацію "саботажем". Без головних зірок збірна України виграла "Золоту Євролігу"-2024.