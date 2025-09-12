Збірна України на ЧС-2025 з волейболу: розклад, трансляції та результати матчів (відео)

Синьо-жовті намагатимуться вийти у плей-оф на престижному міжнародному турнірі

У п’ятницю, 12 вересня, у двох містах Філіппін (Кесон-Сіті та Пасаї) стартував 21-й чемпіонат світу з волейболу серед чоловіків. На турнір кваліфікувалася і збірна України, яка непогано показала себе у Лізі націй.

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад, прямі трансляції та результати матчів збірної України на ЧС-2025. Синьо-жовті розпочнуть свій шлях на турнірі на груповій стадії іграми проти Бельгії, Алжиру та Італії. У плей-оф з квартету вийде 2 найкращі команди.

Розклад, трансляції та результати матчів збірної України на ЧС-2025 з волейболу (оновлюється)

14 вересня, 09:00 (групова стадія). Україна – Бельгія

16 вересня, 09:00 (групова стадія). Україна – Алжир

18 вересня, 16:30 (групова стадія). Італія – Україна

Склад збірної України на ЧС-2025 з волейболу

Нагадаємо, відомий український волейболіст, догравач італійської "Перуджи" Олег Плотницький оголосив про завершення кар’єри у збірній України. Відхід лідера з національної команди, можливо, є відлунням одного зі скандалів. Латвієць Угіс Крастіньш, який очолював збірну України у 2016-2023 роках, залишив свою посаду, після чого на його місце призначили аргентинського фахівця Рауля Лосано. Потім одразу 9 гравців, у тому числі Плотницький, відмовилися виступати за Синьо-жовтих. Президент Федерації волейболу України (ФВУ) Михайло Мельник назвав ситуацію "саботажем". Без головної зірки збірна України виграла "Золоту Євролігу"-2024, а потім ледь не вийшла до плей-офф Ліги націй-2025.