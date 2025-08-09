Рус

Зірковий український волейболіст хоче назад до збірної? У Федерації дали чітку відповідь

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Олег Плотницький Новина оновлена 09 серпня 2025, 12:48
Олег Плотницький. Фото Getty Images

Головна зірка українського волейболу натякнув на повернення до збірної, але відразу отримав жорстку відмову

Цього сезону зірковий український волейболіст Олег Плотницький точно не зіграє за збірну України. Спортсмен у березні 2025 року оголосив про завершення кар’єри у національній команді, проте на початку липня натякнув на своє повернення.

Відповідний пост з’явилася у сторіс в Instagram Плотницького. Гравець зробив спільне фото з волейболістами збірної України Іллею Ковальовим, Тимофієм Полуяном та Юрієм Сініцем, а також залишив таємничий напис.

Олег Плотницький натякнув на своє повернення до збірної України
Олег Плотницький натякнув на своє повернення до збірної України

"Вгадайте, що може статися?" — написав Плотницький.

Однак у Федерації волейболу України (ФВУ) повідомили, що цього сезону Олег точно не зможе повернутися. Річ у тому, що термін подання заявки на чемпіонат світу-2025 минув. Цей турнір стане останнім для національної команди у цій кампанії. Ознайомитись із заявкою збірної України на ЧС-2025 можна тут.

Говорити про повернення Плотницького до збірної щонайменше до завершення цього міжнародного сезону недоречно. 2025-го збірна України виступить ще тільки на чемпіонаті світу. Розширена заявка, яку ми туди подали, вже закрита, дедлайн подання прізвищ потенційних учасників пройшов

ФВУ

Зазначимо, ЧС-2025 з волейболу пройде з 12 по 28 вересня 2025 року у двох містах Філіппін (Кесон-Сіті та Пасаї). Україна на попередньому етапі зіграє у групі F разом з Італією, Бельгією та Алжиром.

Нагадаємо, відхід зі збірної Плотницького, можливо, є відлунням одного зі скандалів. Латвієць Угіс Крастіньш, який очолював збірну України у 2016-2023 роках, залишив свою посаду, після чого на його місце призначили аргентинського фахівця Рауля Лосано. Потім одразу 9 гравців, у тому числі Плотницький, відмовилися виступати за національну команду. Пізніше "відмовники", крім Олега, повернулися до команди, з якою вдало дебютували у Лізі націй.

Теги:
#Волейбол #Олег Плотницький #Збірна України з волейболу