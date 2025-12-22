Дружина футболіста збірної України показала гарячий образ у фатальному вбранні (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Жінка похвалилася своєю фігурою
Анастасія Конопля, дружина захисника "Шахтаря" та збірної України Юхима Коноплі, показала свою нову пікантну фотосесію. Дівчина часто радує підписників гарячими знімками.
Що потрібно знати
- Анастасія поділилася з підписниками яскравими фото
- У мережі захопилися її красою
- Конопля — основний гравець "Шахтаря" та збірної України
Відповідні фото Анастасія опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Конопля постали на знімках у відвертій нічній сорочці.
У образі.
У мережі із захопленням зустріли нову фотосесію Анастасії. Один із користувачів припустив, що Конопля використала образ дівчини агента 007 і назвав її вбрання фатальним.
Зазначимо, Юхим одружився з Анастасією у березні 2022 року. Пара виховує доньку Анну-Аврору, яка народилася у грудні того ж року.
Конопля у сезоні 2025/26 зіграв 19 матчів на клубному рівні та відзначився двома голами та 4 асистами. Контракт Юхима з Гірниками діє 30 вересня 2026 року.
Раніше Юлія Петряк, дружина лівого вінгера "Шахтаря" та збірної України Івана Петряка поділилася знімками з відпочинку. Дівчина опублікувала в соцмережах гарячі знімки з пляжу.