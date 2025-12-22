Дружина футболіста збірної України показала гарячий образ у фатальному вбранні (фото)

Жінка похвалилася своєю фігурою

Анастасія Конопля, дружина захисника "Шахтаря" та збірної України Юхима Коноплі, показала свою нову пікантну фотосесію. Дівчина часто радує підписників гарячими знімками.

Що потрібно знати

Анастасія поділилася з підписниками яскравими фото

У мережі захопилися її красою

Конопля — основний гравець "Шахтаря" та збірної України

Відповідні фото Анастасія опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Конопля постали на знімках у відвертій нічній сорочці.

У образі. Анастасія Конопля

У мережі із захопленням зустріли нову фотосесію Анастасії. Один із користувачів припустив, що Конопля використала образ дівчини агента 007 і назвав її вбрання фатальним.

Зазначимо, Юхим одружився з Анастасією у березні 2022 року. Пара виховує доньку Анну-Аврору, яка народилася у грудні того ж року.

Юхим Конопля із сім’єю

Конопля у сезоні 2025/26 зіграв 19 матчів на клубному рівні та відзначився двома голами та 4 асистами. Контракт Юхима з Гірниками діє 30 вересня 2026 року.

