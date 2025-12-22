Рус

Дружина футболіста збірної України показала гарячий образ у фатальному вбранні (фото)

Михайло Корнілов
Юхим та Анастасія Конопля Новина оновлена 22 грудня 2025, 23:27
Юхим та Анастасія Конопля. Фото Getty Images, instagram.com/iamkotikk

Жінка похвалилася своєю фігурою

Анастасія Конопля, дружина захисника "Шахтаря" та збірної України Юхима Коноплі, показала свою нову пікантну фотосесію. Дівчина часто радує підписників гарячими знімками.

Що потрібно знати

  • Анастасія поділилася з підписниками яскравими фото
  • У мережі захопилися її красою
  • Конопля — основний гравець "Шахтаря" та збірної України

Відповідні фото Анастасія опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Конопля постали на знімках у відвертій нічній сорочці.

У образі.

Анастасія Конопля

У мережі із захопленням зустріли нову фотосесію Анастасії. Один із користувачів припустив, що Конопля використала образ дівчини агента 007 і назвав її вбрання фатальним.

Зазначимо, Юхим одружився з Анастасією у березні 2022 року. Пара виховує доньку Анну-Аврору, яка народилася у грудні того ж року.

Юхим Конопля із сім’єю
Юхим Конопля із сім’єю

Конопля у сезоні 2025/26 зіграв 19 матчів на клубному рівні та відзначився двома голами та 4 асистами. Контракт Юхима з Гірниками діє 30 вересня 2026 року.

Раніше Юлія Петряк, дружина лівого вінгера "Шахтаря" та збірної України Івана Петряка поділилася знімками з відпочинку. Дівчина опублікувала в соцмережах гарячі знімки з пляжу.

