"Догралася з дідусем": фаворитку Путіна показово покарали

Фігуристка втратила чергову медаль

Міжнародна спілка ковзанярів ISU наново затвердила підсумки чемпіонату Європи-2022 року з фігурного катання. Це сталося через допінг-скандал навколо фаворитки Путіна Каміли Валієвої з РФ.

Що потрібно знати

Валієва виграла Євро-2022 з фігурного катання

На Олімпіаді у Пекіні стало відомо, що Каміла провалила допінг-тест

ISU після тривалого судового процесу перерозподілила нагороди

Офіційно переможницею турніру стала росіянка Анна Щербакова. Друге місце посіла ще одна представниця РФ Олександра Трусова, "бронза" дісталася бельгійці Луні Хендрікс, передає пресслужба ISU.

Спочатку Євро-2022 у фігурному катанні виграла Валієва. Однак усі її результати з 25 грудня 2021 року були анульовані після того, як у її організмі виявили заборонений триметазидин. Після кількох років судових процесів росіянку офіційно визнали винною в порушенні допінг-правил, через що РФ втратила "золото" в командному турнірі з фігурного катання на Іграх-2022. Наприкінці жовтня 2025 року Федеральний суд Швейцарії відхилив клопотання Каміли про перегляд рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) щодо її допінгової справи. Таким чином, ISU нарешті отримав можливість перерозподілити нагороди.

У мережі із захопленням сприйняли цю новину, адже нарешті "чисті" спортсмени отримають заслужені нагороди. Один із користувачів нагадав Камілі, як та хотіла зіпхнути провину за провалену допінг-пробу на свого діда. Ще один користувач зазначив, що інший "дід" Каміли (Путін) компенсує все фігуристці.

Виступ Валії на Євро-2022

Нагадаємо, після Олімпіади-2022 Путін провів зустріч із російськими олімпійцями, на якій заявив, що хоче привітати 16-річну Валієву з днем народження у неформальній обстановці. Пізніше стало відомо, що президент РФ подарував Камілі шовкову хустку, через що юну фігуристку почали називати новою фавориткою Путіна. Кремль підтримував Валієву інформаційно, і справа дійшла до абсурду, адже допінгістка стала національним героєм у Росії. Фігуристка сиділа поруч із Путіним на церемонії відкриття "Ігор майбутнього", а в Кремлі визнали, що президент РФ особисто підтримує спортсменку.