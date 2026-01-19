Лідеру збірної України погрожували фронтом? В українському футболі спалахнув новий скандал
Український журналіст зробив гучну заяву
Журналіст та блогер Ігор Бурбас заявив, що керівництво "Динамо" Київ нібито погрожувало півзахиснику збірної України Віктору Циганкову. Це нібито сталося перед переходом хавбека до іспанської "Жирони"
Відповідний коментар Бурбас розмістив на своєму YouTube каналі. За словами блогера, Циганков за пів року до закінчення контракту з "Динамо" вимагав трансфер у топчемпіонат. Ігор додав, що тиск на футболіста йшов через його батька, який вів його справи. У результаті сторони зуміли домовитись.
Почався шантаж та залякування самого футболіста з боку власників "Динамо", через його батька його залякували. Про таращанські ліси я не чув, щоб ними лякали, але йому казали: "Ти не продовжуєш контракт — ти йдеш на фронт". Тоді йому казали, що він піде на фронт.
Не знаю, чи були якісь методи, чи ні, чи є якісь можливості у братів Суркісів відправляти футболістів, але тоді цими методами його залякували.
Нагадаємо, Циганков перейшов у "Жирону" у січні 2023 року. Повідомлялося, що сума трансферу склала 5 млн євро, кияни отримають певний відсоток від суми наступного трансферу. Цього сезону 28-річний правий вінгер провів 16 матчів на клубному рівні. Українець записав на свій рахунок 5 голів та 2 асисти. На початку січня Віктор відзначився голом у ворота "Мальорки".