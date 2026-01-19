Лідеру збірної України погрожували фронтом? В українському футболі спалахнув новий скандал

Почався шантаж та залякування самого футболіста з боку власників "Динамо", через його батька його залякували. Про таращанські ліси я не чув, щоб ними лякали, але йому казали: "Ти не продовжуєш контракт — ти йдеш на фронт". Тоді йому казали, що він піде на фронт.

Не знаю, чи були якісь методи, чи ні, чи є якісь можливості у братів Суркісів відправляти футболістів, але тоді цими методами його залякували.