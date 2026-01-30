Російський чемпіон закликав розбомбити все на фоні "енергетичного перемир’я"
Прославлений у минулому спортсмен хоче бомбити всіх, щоб довести "велич Росії"
Чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов назвав "ганьбою Росії" "енергетичне перемир’я" між РФ та Україною. Цю ініціативу висунув президент США Дональд Трамп.
Відповідний коментар Тихонова наводить vseprosport.ru. Цікаво, що Тихонов примудрився пов’язати "енергетичне перемир’я" з тим фактом, що російський лижник Олександр Большунов не отримав нейтрального статусу. Додамо, колишній біатлоніст вважає, що "Росія має бомбити та брати все, як це робить Трамп".
Вони бояться конкуренції, от і все. Ще раз повторю, що треба чинити, як американці. Ми після Великої Вітчизняної Війни перетворилися на шестьорок, ось що найстрашніше. Потрібно бомбардувати й брати все, що необхідно для добробуту Росії та всього російського народу. Як це робить Трамп усупереч усім законам. А ми всі ходимо з простягнутою рукою і вмовляємо, які вони погані та які ми добрі. Яке енергетичне перемир’я? Це 10 кроків назад. Велика ядерна держава. Це ганьба.
Зазначимо, Тихонов славиться своїми скандальними заявами. Наприклад, він неодноразово "кидався" на норвежців. Крім того, він недолюблює шведів, іменитий спортсмен ображав і українців. Радянський чемпіон накинувся на друга України зі Швеції. Річ у тому, що шведський біатлоніст знову висловився проти повернення Росії у міжнародний спорт.