Трубін відсвяткував гол "Реалу" жестом для дружини: як виглядає кохана воротаря (фото)

Спортсмен знаходиться у тривалих відносинах

Воротар "Бенфіки" та збірної України Анатолій Трубін забив гол "Реалу" у Лізі чемпіонів УЄФА сезону 2025/26. Потім українець відсвяткував взяття воріт серед партнерів по команді, після чого знайшов поглядом на трибунах кохану.

Що потрібно знати

"Бенфіка" обіграла "Реал" — 4:2

Трубін забив останній гол у грі у компенсований час

Анатолій показав дружині "серце" відразу після гола

"Телеграф" розповідає про дружину футболіста Марину Галаган. Дівчина відвідала "Ештадіу та Луш", на якому її чоловік став героєм дня у ЛЧ.

Марина спостерігала за грою із VIP-трибуни. Анатолій, святкуючи гол, знайшов поглядом кохану і послав їй жест "серце". Марина опублікувала відповідний момент у сторіс в Instagram.

Зазначимо, Анатолій та Марина зустрічаються з 2018 року, коли Анатолій був ще гравцем Академії "Шахтаря". У 2024 році пара узаконила свої стосунки. У Лісабоні Марина відкрила салон-краси та барбершоп. Дівчина розвиває свій блог в Instagram, де за її життям стежать понад 10 тисяч людей. Дружина Трубіна часто публікує свіжі знімки в соцмережах.

Марина Галаган у Парижі/Фото: instagram.com/galaagannn

Марина Галаган/Фото: instagram.com/galaagannn

Марина Галаган у чорній куртці/Фото: instagram.com/galaagannn

Марина Галаган у міні-сукні/Фото: instagram.com/galaagannn

Марина Галаган у чорній сукні/Фото: instagram.com/galaagannn

Нагадаємо, за рахунку 3:2 на користь "Бенфіки" Орли заробили перспективний стандарт на чужій половині поля, і Трубін пішов у штрафний майданчик "Реала". Після подачі Анатолій головою переправив м’яч у ворота Вершкових. Рахунок став 4-2, і "Бенфіка" за рахунок кращої різниці голів виборола останню путівку у плей-оф ЛЧ.

Нагадаємо, минулого сезону Ліги чемпіонів Трубін також підкорив українців. Воротар двічі не потиснув руку росіянину Олександру Головіну. Вчинок Анатолія викликав переполох у Росії. Скандал дійшов до Держдуми РФ, де заявили, що Анатолія вигнали б зі збірної, якби він вчинив інакше.