Глава світового спорту поки не збирається повертати РФ із прапором та гімном на міжнародну арену

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Кірсті Ковентрі заявила, що спортсмени з РФ та Білорусі зможуть виступити на зимових Олімпійських іграх у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо (Італія). Умови допуску такі самі, які були на Іграх-2024 у Парижі.

Відповідний коментар Ковентрі наводить пресслужба МОК на YouTube-каналі організації. Росіяни та білоруси зможуть виступити на Іграх у нейтральному статусі.

Щодо Мілано-Кортіни, ми також говорили про індивідуальних нейтральних атлетів. Нічого нового для вас тут не буде – виконавчий комітет використовуватиме той самий підхід, що й у Парижі. Згодом будуть опубліковані всі деталі, але нічого не зміниться в порівнянні з Парижем, все те саме. Кірсті Ковентрі

Нагадаємо, Ковентрі змінила на посаді Томаса Баха. У Росії досі ображають німця, який не став "ручним" для Кремля. Росія навіть нацькувала своїх пранкерів на нього у 2024 році.

Зазначимо, на Іграх у Парижі атлети з РФ та Білорусі виступали без прапора, гімну та національної символіки. Крім того, ці спортсмени перевірялися МОК на підтримку війни в Україні та наявність зв’язків з військовими структурами країн-агресорів.

Деякі спортивні федерації виступили проти росіян на Іграх. Наприклад, спортсмени з РФ точно не виступлять на Олімпіаді-2026 у біатлоні, бобслеї та скелетоні. А ось у фігурному катанні Росія досягла часткового пом’якшення санкцій.