Справа Тайсона живе: боєць ММА відкусив вухо супернику (відео)

Інцидент стався на вечорі боїв у Болгарії

На вечорі змішаних єдиноборств у Болгарії боєць ММА Георгій Валентинов відкусив вухо Мітко Ілієву. Інцидент стався під час поєдинку у лізі MaxFight.

Про це повідомляє "Телеграф". Повне відео бою Валентинів — Ілієв доступне на YouTube-каналі промоушену.

У другому раунді Георгій притис Мітко в кутку рингу. Якоїсь миті Валентинов вкусив суперника за вухо. Ілієв відразу вказав судді на порушення з боку опонента, проте бій продовжився. Наприкінці раунду Мітко викинув вухогриза за канати.

Після закінчення 2-го раунду організатори вирішили покарати Валентинова технічною поразкою. Окрім того, Георгія позбавили частини гонорару. Також болгарська спортивна влада розслідує дивну поведінку судді, який не помітив очевидного порушення з боку Валентинова.

Повне відео бою Валентинов — Ілієв:

Нагадаємо, 28 червня 1997 року легенди боксу Майк Тайсон та Евандер Холіфілд провели реванш. У третьому раунді "Залізний Майк" відкусив частину вуха суперника, через що Тайсона дискваліфікували.

Раніше в Махачкалі (Республіка Дагестан, РФ) невідомі відкрили стрілянину по бійцю ММА Тимуру Хізрієву. Спортсмена госпіталізували з множинними пораненнями.