У Росії боєць ММА зламав ніс дружині через неякісне прибирання

Дикий випадок трапився в Омську

Мешканка Омська (Росія) Ельвіра звинуватила свого чоловіка Андрія, який займається змішаними єдиноборствами, у побитті. Інцидент стався у листопаді після побутової сварки.

Що потрібно знати

Андрій побив дружину Ельвіру

Причина конфлікту — погано помита раковина

Боєць ММА зламав дружині ніс

Спортсмен розбив своїй обраниці ніс. Про це повідомляє Р-Спорт. За інформацією джерела, причиною конфлікту стало "неякісне прибирання".

Повідомляється, що чоловік накричав на дружину через брудну духовку, після чого пішов на тренування. Жінка вимила плиту, проте все одно нарвалася на образи з боку чоловіка через залишки мийного засобу в раковині. Словами справа не обмежилася, і Андрій побив дружину. У лікарні Ельвірі поставили діагноз – закритий перелом носа.

Жінка позивається до чоловіка, який своєї провини не визнав. За її словами, це не перший випадок насильства у сім’ї. Раніше він уже бив її, проте потім вибачався і дарував подарунки. До слова Ельвіра та Андрій познайомилися у травні, а вже за 2 місяці зіграли весілля.

Наразі співробітники поліції вивчають обставини побутового конфлікту між омичкою 2000 року народження та її чоловіком 2000 року народження. Після отримання необхідних медичних документів від дівчини співробітниками поліції буде ухвалено процесуальне рішення. Прес-служба УМВС Росії з Омської області

