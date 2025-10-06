Трамп вигадав, як відсвяткує ювілей: постраждає його улюблена трава (відео)

Турнір з ММА зіпсує газон перед Білим домом

Президент США Дональд Трамп анонсував турнір UFC (Ultimate Fighting Championship) зі змішаних єдиноборств. Змагання відбудуться на території Білого дому у 2026 році.

Що потрібно знати

Трамп анонсував великий бій з ММА у Білому Домі

Турнір UFC пройде 14 червня, у день народження президента США

Шоу знищить газон біля Білого дому

Трамп вважає себе експертом по траві

Цікаво, що Трамп вирішив провести шоу боїв у свій день народження, 14 червня. Про це глава Білого дому повідомив сам під час виступу перед публікою на параді на честь ВМС США, повідомляє One America News.

Чотирнадцятого червня наступного року ми матимемо грандіозний бій UFC прямо на території Білого дому. Дональд Трамп

Зазначимо, 14 червня 2026 року Трампу виповниться 80 років. Крім того, в цей день США святкують День прапора. Турнір UFC стане частиною офіційних святкових заходів з нагоди 250 років незалежності США. Голова бійцівського промоушену Дейна Вайт напередодні повідомив, що встановлення октагону (восьмикутна клітка, де проводяться бої) та іншого обладнання пошкодить газон біля Білого дому. В UFC погодилися компенсувати 700 тисяч доларів на траву. Очікується, що шоу відвідають 85 тис. глядачів, а головною зіркою івенту стане Конор Макгрегор.

Без сумніву, це буде найскладніша подія, яку ми колись проводили. Я тільки що мав справу зі стадіонним івентом, а я не люблю стадіони, і тепер ми йдемо до того, що найбільше ненавиджу — відкриті майданчики. Це лише маленький приклад того, про що я казав: щоб замінити газон, адже ми знищимо Південний двір, потрібно 700 тисяч доларів тільки на траву. Дейна Вайт

Трамп є великим експертом із трави. Президент США, який активно грає у гольф, раніше заявив про це сам.

У мене багато полів для гольфу по всьому світу. Я думаю, що знаю про траву більше, ніж будь-яка людина у світі. І ми пересадимо траву у всіх парках Вашингтона, встановимо нові системи поливу, найкращі з тих, що можна купити. Донльд Трамп

Нагадаємо, Трамп відсвяткував свою перемогу на останніх президентських виборах саме із Дейною Вайтом. Вайт перед цим потрапив у скандал, запросивши президента РФ Володимира Путіна на турнір зі змішаних єдиноборств.