Маркетинг у месенджерах поступово витісняє класичні канали взаємодії бізнесу з клієнтами, – експерт

Месенджери, які ще кілька років тому вважалися додатковим каналом комунікації, зараз стають основним інструментом взаємодії між брендами та споживачами.

За оцінками експертів, користувачі все більше часу проводять у чатах, де швидше та охоче взаємодіють із бізнесом, ніж у класичних соціальних мережах. Telegram, WhatsApp і Viber вже перетворилися на повноцінні платформи для запуску продуктів, продажу та формування спільнот, що дозволяє компаніям мінімізувати залежність від алгоритмів Facebook або Instagram.

"Саме у месенджерах бренди отримують шанс показати турботу і дати більше, ніж просто загальну інформацію про продукт", — зазначив директор компанії Casino.ua Олександр Бабенко.

За його словами, бізнеси активно використовують канали з ексклюзивним контентом, чат-боти для підтримки клієнтів, а також формують ком’юніті довкола продуктів.

За даними міжнародної бізнес-консалтингової компанії, 91% клієнтів у світі хочуть отримувати допомогу у режимі реального часу. Це говорить про те, що месенджери перетворюються на територію для формування нової культури відносин між компанією та клієнтом – більш персональних, швидких та відкритих.

У перспективі ці інструменти можуть частково замінити e-mail-маркетинг та соціальні мережі у низці сегментів.