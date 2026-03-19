Дума: відсутність звітності активістів підриває довіру до антикорупційної політики

За її словами, така діяльність уже завдала шкоди державі, особливо в умовах війни

Олена Дума (голова АРМА 2023-2025), експерт з антикорупційної політики, заявила, що антикорупційні активісти мають понести відповідальність через ненадання звіту про використання коштів міжнародної підтримки.

Вона послалася на звіт USA Armada Network, який Європарламенті представив ексконгресмен США Грегг Гарпер.

В документі йдеться про формування в Україні цілої індустрії "активістів", яка фінансово залежить від наявності проблем у державі. Це створює мотивацію для критики реформ і продукування нових "зрад".

"Останніми роками Україну фактично перетворили на полігон для нав’язаних реформ і чужих експериментів. У цьому процесі сформувався симбіоз депутатів, блогерів і ЦПК, які також фінансувалися Соросом. Ця вісь працює на послаблення влади, системно атакує, дискредитує та знищує посадовців, щоб потім через підконтрольні конкурси заводити на їхні місця потрібних людей. При цьому так звані реформатори роками уникають будь-якої відповідальності за наслідки своїх дій", — заявила вона.

За її словами, така діяльність уже завдала шкоди державі, особливо в умовах війни.

"Поки країна воює, а влада тримає фокус на обороні, безпеці та захисті держави, частина народних депутатів, активістів і медіа, які роками посилювалися на темі боротьби з корупцією, не дали жодного реального результату. Натомість вони розгойдують країну гучними заявами, резонансними підозрами та безкінечними інформаційними шоу. Усе це створює лише шум, розколює суспільство і не наближає справедливість", — вважає Дума.