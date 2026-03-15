"Шахтар" — "Лех": прогноз на матч Ліги конференцій

Донецький клуб близький до чвертьфіналу Ліги конференцій

У четвер, 19 березня, Гірники проведуть гру-відповідь у рамках 1/8 фіналу Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" — "Лех".

Що потрібно знати

"Шахтар" зіграє з "Лехом" у Польщі

Букмекери віддають перевагу Гірникам

Донеччани — беззаперечні фаворити 2-матчевого протистояння

На думку аналітиків, Гірники є невеликими фаворитами у другій зустрічі. Про це повідомляє "Телеграф".

Прогноз на матч Ліги конференцій "Шахтар" — "Лех"

Фахівці vbet пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 2,06 на перемогу Гірників. В той самий час успіх гостей менш ймовірний — коефіцієнт 3,60. Додамо, що букмекери не сумніваються у виході "Шахтаря" у чвертьфінал за підсумками 2-матчевого протистояння. Ця подія котирується коефіцієнтом 1,03. Водночас вихід польського клубу в наступний раунд плей-оф стане справжнім дивом — коефіцієнт 9,00.

Штучний інтелект ChatGPT вважає, що найімовірнішим результатом зустрічі стане результат 1:1 або 1:2 на користь Гірників. ШІ вважає "Шахтар" більш стабільним у єврокубках та командою, яка чудовою реалізовує моменти. "Лех" може покластися на "домашню" підтримку.

Редакція "Телеграф" вважає, що зустріч завершиться перемогою "Шахтаря" з рахунком 1:0.

Матч "Шахтар" — "Лех" пройде у Кракові (Польща) на стадіоні "Мейскі". Перша гра завершилася з рахунком 3:1 на користь Гірників. Переможець 2-матчевого протистояння вийде до чвертьфіналу Ліги конференцій, де зіграє з переможцем пари "Алкмар" (Нідерланди)/"Спарта" (Чехія).

Нагадаємо, "Шахтар" посів 6 місце в основному етапі Ліги конференцій. У першому турі ЛК донеччани обіграли "Абердін" (2:3), після чого програли "Легії" (1:2). У 3-му турі Гірники переграли "Брейдаблік" (2:0) з Ісландії, а в 4-му — "Шемрок Роверс" (2:1) з Ірландії. У п’ятому турі донецький клуб розібрався з "Хамруном" (2:0), а в шостому — зіграв унічию з "Рієкою" (0:0).

"Шахтар" стартував у єврокубках із першого відбіркового раунду Ліги Європи. Гірники пройшли фінський "Ільвес" (6:0, 0:0). Потім донеччани вибили з турніру "Бешикташ" (4:2, 2:0). У 3-му кваліфікаційному раунді ЛЄ "Шахтар" поступився грецькому "Панатінаїкосу" (0:0, 0:0 — 3:4 за пенальті), після чого вилетів у відбір Ліги конференцій. У фіналі кваліфікації донеччани з великими проблемами пройшли швейцарський "Серветт" (1:1, 1:2).