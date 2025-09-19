Маркетинг в мессенджерах постепенно вытесняет классические каналы взаимодействия бизнеса с клиентами, – эксперт

Мессенджеры, еще несколько лет назад считавшиеся дополнительным каналом коммуникации, сейчас становятся основным инструментом взаимодействия между брендами и потребителями.

По оценкам экспертов, пользователи все больше времени проводят в чатах, где быстрее и охотнее взаимодействуют с бизнесом, чем в классических социальных сетях. Telegram, WhatsApp и Viber уже превратились в полноценные платформы для запуска продуктов, продаж и формирования сообществ, что позволяет компаниям минимизировать зависимость от алгоритмов Facebook или Instagram.

"Именно в мессенджерах бренды получают шанс показать заботу и дать больше, чем просто общую информацию о продукте", – отметил директор компании Casino.ua Александр Бабенко.

По его словам, бизнесы активно используют каналы с эксклюзивным контентом, чат-боты для поддержки клиентов, а также формируют комьюнити вокруг продуктов.

По данным международной бизнес-консалтинговой компании, 91% клиентов в мире хотят получать помощь в режиме реального времени. Это говорит о том, что мессенджеры превращаются в территорию для формирования новой культуры отношений между компанией и клиентом – более персональных, быстрых и открытых.

В перспективе эти инструменты могут частично заменить e-mail-маркетинг и социальные сети в ряде сегментов.