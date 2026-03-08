Путін зганьбився привітанням з 8 Березня: у Кремлі забули стерти "косяки" з відео

Помилку спробували виправити, але в мережі вже почалася хвиля обговорень

Російський глава Володимир Путін записав привітання з Міжнародним жіночим днем, але зрештою зганьбився не лише перед росіянами, а й на весь інтернет. У ролику банально забули вирізати невдалі кадри.

Що потрібно знати:

Через деякий час на сайті Кремля з’явилася вже відредагована версія привітання

Курйозний епізод одразу привернув увагу та викликав хвилю обговорень у соціальних мережах

Деякі будують версії, що ролик із дублями могли опублікувати спеціально

Відповідне відео було опубліковано на сайті Кремля, після чого швидко розлетілося соціальними мережами, як черговий путінський конфуз. З вітальної промови не прибрали невдалі моменти — кашель, запинки та його розмови між дублями.

"Ви знаєте, давайте я ще раз скажу, бо запершило. Щось закашлявся. Багато говорив дуже сильно", — каже Путін, продовжуючи кашляти, а потім затискати ніс.

Зазначимо, що вже на момент публікації цього матеріалу на сайті Кремля опубліковано змінену версію без невдалих дублів.

Тим часом фрагмент уже став приводом для обговорень та жартів в інтернеті. До речі, дехто навіть будує теорію, що відео з цими дублями опублікували спеціально, щоб розвіяти сумніви, що офіційні ролики з Путіним не згенеровані штучним інтелектом.

Також у коментарях можна побачити яскраву градацію — поки одні висміюють чи засуджують, інші буквально серйозно вихваляють Путіна:

"Це, щоб ми не подумали, що говорить ШІ"

"Повірте, в цих кабінетах немає випадковостей"

"Це говорить про ретельну підготовку"

"Кажуть, оператор трубку не бере"

