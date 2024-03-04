Так могли звать вашу прабабушку: древние забытые украинские имена

В них вложен большой смысл

Украинские родовые имена имеют глубокие корни и часто происходят от рода деятельности, личных качеств и древних народов. То же касается и имен, которые сейчас почти вышли из употребления.

В старинных женских именах запечатлен большой смысл, некоторые из них выступают и в роли оберега. Об этом сообщает портал "Веселая азбука".

"Телеграф" подготовил для вас подборку интереснейших забытых имен для девушек:

Анисия – древнее имя, имеющее греческое происхождение, и означающее завершение. От него образовались Анисья, Низя, Нина.

Лада имеет божественное происхождение и означает Богиня красоты, свадьбы и весны. Имеет ласковые производные Ладочка, Ладуся.

Маина – очень редкое сегодня украинское женское имя, которое дословно можно перевести как "рожденная в мае" (в древности наши предки называли этот месяц май от слова "маиться" – "цвести", "зеленеть").

Мартка – народный вариант имени Марта. Это христианское имя, имеющее греческое и латинское происхождение. Означает "владычица", "госпожа".

Минодора – в местных говорах можно было часто встретить варианты Минодора или Минадора. Можно перевести как "стремящаяся независимости".

Орислава, Орися – древнеславянское имя. Также был известен еще один вариант, сохранившийся до наших дней – Арина. Означает "Ярина слава" или "проставляющая Яра".

Текля – редкое украинское имя греческого происхождения, довольно популярное на территории современной Украины в начале XX века. Есть версия, что оно происходит от греческих слов "Бог" и "слава".

Тереса – народный вариант имени Тереза. Происхождение имени неизвестно. Но существует версия, что оно происходит от греческого слова, что переводится как "жать".

Фросина – народный вариант христианского имени Ефросинья. Связано с древней греческой культурой. Может переводиться как "радостная", "красивая"

Харитина – христианское женское старинное имя. Имеет греческое происхождение и переводится как "изощренная".

Юстина – редкое женское имя латинского происхождения, которое можно перевести как "справедливое".

Ясения – также можно встретить вариант Есения. Древнеславянское имя, означающее "ясное небо". Сокращенно девочку называли Еся, Еся, Яся.

Ранее "Телеграф" писал об украинских фамилиях, происходящих от иностранных имен.