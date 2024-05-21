По слідах Росії? В Україні виник скандал з коміксом про Голокост, мережа обурилась

Ситуацію вдалося владнати

В Україні стався скандал навколо графічного роману американського художника та письменника Арта Шпіґельмана "Маус. Сповідь уцілілого". Митниця відмовлялася пропустити в країну примірник твору.

Про це повідомила виконавча продюсерка та ведуча "Громадського радіо" Ана Море. За її словами, на "Новій пошті" повідомили, що Державна митна служба України "утилізує" 4 книги через графічний роман "Маус", "який на думку митниці є "пропагандою нацизму" та тягне на кримінальну відповідальність".

"Нам написали з "Нової пошти", що утилізують замовлення книжок на $100 через графічний роман, що отримав Пулітцера — історію про Голокост "Маус". Мало того, що ця книжка видана українською у видавництві "Видавництво", так ще й її оригінал можна купити на Yakaboo. Але для Державної митної служби цей самий комікс, що стоїть на полицях українських книгарень, очевидно дуже небезпечна, н**цистська книжка в персональному замовленні", – написала Море у Facebook.

Вона також розповіла, що у відповідь на лист "Новій пошті" з посиланнями на деталі про книжку та продаж як перекладу, так і оригіналу в українських книгарнях, їй відписали, що "на обкладинці нацистська символіка". За словами Море, у компанії сказали, що будуть розбиратись, але деталей та орієнтирів по часу такої "перевірки" не назвали.

Пізніше продюсерка написала, що згодом "Нова пошта" повідомила, що "домовилася з митницею". Вона процитувала відповідь компанії.

"Після довготривалого спілкування з митними брокерами ми отримали позитивний результат. Відправлення включать в реєстр для розмитнення. Ми зі свого боку проконтролюємо доставку до вашого відділення", — йдеться у повідомленні

Крім того, Море зазначила, що Державна митна служба прокоментувала цю ситуацію. За словами продюсерки, у ДМС повідомили, що не збиралися нічого утилізувати.

Варто зазначити, що користувачі соцмереж обурились з приводу цієї ситуації. Деякі з них вказали, що ця ситуація нагадує їм стан справ у Росії.

Для довідки. "Маус. Сповідь уцілілого" — це графічний роман американського художникаа Арта Шпіґельмана, який отримав Пулітцерівську премію. За сюжетом, головний герой розпитує свого батька про довоєнне життя і досвід під час Голокосту, щоб створити комікс на основі цієї історії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що група компаній "Нова пошта" змінила назву. Таке рішення менеджмент пояснює тим, що компанія розширила свій функціонал і вийшла за межі надання лише поштових послуг.