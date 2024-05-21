Після хвилі обурення: у Раді відкликають скандальний законопроєкт про "податок на бездітність"
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У мережі обурюються через пропозицію прийняти такий законопроект
"Слуга народу" Сергій Гривко зареєстрував у Раді законопроєкт, яким буквально запропоновано запровадити "демографічний збір", або "податок на бездітність". Проте впроваджувати такі нововведення ніхто і ніколи в країні точно не буде.
Таку реакцію на законопроєкт опублікував народний депутат Ярослав Желєзняк у своєму Telegram-каналі. За його словами,
"Так, одразу. Жодні "демографічні" податки ніхто вводити не збирається. Ніколи не буде. Сприймайте просто як чергову д****ну ідею трусковецької школи економіки. Як вони ще й сюди з Мінекономіки та ОП кешбек "Зроблено в Україні" не додумалися причепити я просто дивуюся", — сказав Желєзняк.
Через деякий час він зазначив, що цей законопроєкт все ж таки довго не прожив. Автор відхилив його.
Законопроєкт мав на меті збільшити народжуваність в Україні. Тобто для українців віком від 21 до 58 років документ пропонував запровадити додаткові податкові ставки залежно від наявності у них дітей.
- 1,5% від об’єкта оподаткування – для осіб, які не мають дітей;
- 1% від об’єкта оподаткування – для осіб, які мають одну дитину;
- 0,5% об’єкта оподаткування – для осіб, які мають двох дітей.
Реакції на законопроєкт
Адвокат Антон Болтик пише, що "ще трохи й податок на повітря з’явиться". При цьому користувачі висловили своє незадоволення.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що до Верховної Ради подали законопроєкт, згідно з яким родичам померлої людини можуть переходити його борги перед кредиторами.