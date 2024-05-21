По следам России? В Украине возник скандал с комиксом о Холокосте, сеть возмутилась

Ситуацию удалось уладить

В Украине произошел скандал вокруг графического романа американского художника и писателя Арта Шпигельмана "Маус. Исповедь уцелевшего". Таможня отказывалась пропустить в страну экземпляр произведения.

Об этом сообщила исполнительный продюсер и ведущая "Общественного радио" Ана Море. По ее словам, на "Новой почте" сообщили, что Государственная таможенная служба Украины "утилизирует" 4 книги из-за графического романа "Маус", "который, по мнению таможни, является "пропагандой нацизма" и влечет уголовную ответственность".

"Нам написали из "Новой почты", что утилизируют заказ книг на $100 из-за графического романа, получившего Пулитцера — историю о Холокосте "Маус". Мало того, что эта книга издана на украинском языке в издательстве "Издательство", так еще и ее оригинал можно купить на Yakaboo. Но для Государственной таможенной службы этот самый комикс, стоящий на полках украинских книжных магазинов, очевидно, очень опасная, н**цистская книга в персональном заказе", – написала Море в Facebook.

Она также рассказала, что в ответ на письмо "Новой почте" со ссылками на детали о книге и продаже как перевода, так и оригинала в украинских книжных магазинах, ей отписали, что "на обложке нацистская символика". По словам Море, в компании сказали, что будут разбираться, но деталей и ориентиров по времени такой проверки не назвали.

Позже продюсер написала, что впоследствии "Новая почта" сообщила, что "договорилась с таможней". Она процитировала ответ компании.

"После долговременного общения с таможенными брокерами мы получили положительный результат. Отправка будет включена в реестр для растаможки. Мы со своей стороны проконтролируем доставку в ваше отделение", — говорится в сообщении.

Кроме того, Море отметила, что Государственная таможенная служба также прокомментировала эту ситуацию. По словам продюсера, в ГТС сообщили, что не собирались ничего утилизировать.

Следует отметить, что пользователи соцсетей возмутились по поводу этой ситуации. Некоторые из них указали, что ситуация напоминает им положение дел в России.

Для справки. "Маус. Исповедь уцелевшего" — это графический роман американского художника Арта Шпигельмана, получившего Пулитцеровскую премию. По сюжету главный герой расспрашивает своего отца о довоенной жизни и опыте во время Холокоста, чтобы создать комикс на основе этой истории.

Ранее "Телеграф" сообщал, что группа компаний "Новая почта" сменила название. Такое решение менеджмент объясняет тем, что компания расширила свой функционал и вышла за пределы предоставления только почтовых услуг.