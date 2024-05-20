Відпочиває на Кіпрі та співає російські пісні: де зараз живе скандальна екс-пресофіцерка ДПСУ Плантовська (фото, відео)

Неясно, ким зараз працює колишня працівниця держустанови

Колишня пресофіцерка Державної прикордонної служби України Іванна Плантовська, яка торік потрапила у гучний скандал, продовжує вести розкішне життя за межами України. Судячи з її публікацій, мешкає вона у Варшаві.

Дівчина активно ділиться відвертими фото з відпочинку і не тыльки на своїй сторінці Instagram. Нещодавно Іванна Плантовська відпочивала на Кіпрі.

Вся стрічка у її соціальній мережі складається з фото у різних купальниках на тлі басейнів та пляжів. Останні публікації Іванни Плантовської з Кіпру, а перед цим, у квітні, колишня пресофіцерка ДПСУ відпочивала в Домініканській Республіці з чоловіком. Хто він і як довго у стосунках із Плантовською невідомо. Але під фото з ним вона зазначила, що її життя "заграло новими фарбами".

Також Іванна Плантовська продовжує слухати пісні російських виконавців та викладати це у сторіс. Цього разу вона підспівувала під пісню російського співака JONY (Джахіда Афраїл огли Гусейнлі) "Love Your Voice".

Чим займається Іванна Плантовська за кордоном і на що веде такий розкішний спосіб життя — загадка. У її профілі в соцмережах вказано два міста проживання: Одеса та Варшава, а також сказано, що вона знімається для брендів та займається рекламою.

Нагадаємо, що скандал стався саме через розкішний спосіб життя Іванни Плантовської під час її служби у ДПСУ. Вона зустріла Новий рік-2023 у Парижі, тоді як в Україні тривала війна. У мережі засудили спосіб життя держслужбовиці та після сильного хейту її перевели з Південного регіонального управління держприкордонслужби України до Житомирського прикордонного загону. А невдовзі взагалі звільнили.

Однак після скандалу Іванна Плантовська не припинила виставляти своє життя напоказ. Щобільше, вона посміялася з тих, "у кого немає грошей". Дівчина вважає, що їй просто заздрять ті, хто не може жити на широку ногу.

Також "Телеграф" розповідав про те, що через кілька місяців після скандалу Іванна Плантовська виїхала з України. Причину переїзду вона назвати не стала. Через кілька місяців колишня співробітниця ДПСУ стала знову виставляти напоказ своє лакшері життя за кордоном.