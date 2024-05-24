Українську мову вивчатимуть у німецьких школах: що відомо про цю ідею

Це внесок у збереження самобутньої української культури

У Німеччині, в одній з федеральних земель, українську мову хочуть зробити другою іноземною мовою у школах. Повʼязане таке рішення частково і з тим, що освіту у Німеччині отримує чимало українських біженців.

Про це пише Bild. Це рішення підтримують місцеві чиновники, зокрема міністр культури та міністр внутрішніх справ.

"Гессен (федеральна земля — ред.) каже, що хоче стати першою федеральною землею, яка запровадить українську як другу іноземну мову в школах", — пише німецьке видання.

Федеральна земля Гессен на мапі

Така ідея виникла на тлі конкурсу майбутніх спеціалістів і вчителів, як оголосило в п'ятницю Міністерство культури у Вісбадені. А з іншого боку, українські біженці, які здобувають освіту у Німеччині, вимушені залишати навчання у гімназіях через відсутність другої іноземної мови та йти навчатись у звичайні заклади середньої освіти. Як наслідок, вони відмовляються від Abitur — стандарту освіти, який дозволяє вступати у німецькі виші без додаткових іспитів.

Міністр культури Гессена Армін Шварц назвав таке рішення "явною ознакою солідарності", а міністр з міжнародних справ Манфред Пентц сказав, що це "внесок у збереження самобутньої української культури".

Нагадаємо, "Телеграф" розбирався, чому українські біженці в Німеччині мають проблеми у пошуку гідної роботи.