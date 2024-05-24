Украинский язык будут изучать в немецких школах: что известно об этой идее
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Это вклад в сохранение самобытной украинской культуры
В Германии, в одной из федеральных земель, украинский язык хотят сделать вторым иностранным языком в школах. Связано такое решение отчасти и с тем, что образование в Германии получает немало украинских беженцев.
Об этом пишет Bild. Это решение поддерживают местные чиновники, в частности, министр культуры и министр внутренних дел.
"Гессен (федеральная земля — ред.) говорит, что хочет стать первой федеральной землей, которая введет украинский как второй иностранный язык в школах", — пишет немецкое издание.
Такая идея возникла на фоне конкурса будущих специалистов и учителей, как объявило в пятницу Министерство культуры в Висбадене. А с другой стороны, украинские беженцы, получающие образование в Германии, вынуждены оставлять обучение в гимназиях из-за отсутствия второго иностранного языка и учиться в обычных заведениях среднего образования. Как следствие, они отказываются от Abitur – стандарта образования, позволяющего поступать в немецкие вузы без дополнительных экзаменов.
Министр культуры Гессена Армин Шварц назвал такое решение "явным признаком солидарности", а министр по международным делам Манфред Пентц сказал, что это "вклад в сохранение самобытной украинской культуры".
Напомним, "Телеграф" разбирался, почему у украинских беженцев в Германии проблемы в поиске достойной работы.