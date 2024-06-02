Скандал на Книжковому Арсеналі в Києві. Читачі помітили книжки російською мовою - соцмережі забурлили

"Телеграф" з'ясував, як вони туди потрапили і чи є "зрада"

У Києві в неділю, 2 червня, триває XII Книжковий Арсенал, який не обійшовся як без літературних цікавинок, новинок, так і скандалів. Як повідомили "Телеграфу" читачі, на книжковому ярмарку (цьогоріч на "Арсеналі" було 100 видавництв і п`ять книгарень) відвідувачі помітили книжки російською мовою.

Це, знову ж, в контексті війни проти Росії та скандального "мовного питання" спровокувало жваве обговорення в соцмережах. Зокрема, порцію критики від користувачів отримали книжки видавництва Фоліо "Коротка історія Японії".

У коментарі "Телеграфу" засновник, гендиректор і основний власник харківського видавництва Фоліо Олександр Красовицький пояснив, у чому річ, запевняючи, що жодної зради нема.

— По-перше, у цьому випадку йдеться про книжки, яким по шість-сім років. Можливо, якісь залишки і продаються. Ніхто не забороняв продавати старі залишки.

По-друге, нових книжок російською мовою останнім часом у Фоліо не виходило. На сайті видавництва також, — сказав він.

За словами Красовицького, починаючи з 2014 року, він був людиною, яка системно "атакувала" українську владу щодо заборони на ввезення в Україну книжок з РФ і Республіки Білорусь, "і це була моя свідома позиція".

— Що стосується видання книжок російською, у Фоліо приблизно 30% асортименту завжди було на цій мові. В першу чергу — українських авторів, які пишуть російською мовою. Такий підхід не змінювався до початку повномасштабного вторгнення. Після 2022 року (на момент вторгнення Росії), можливо, було кілька накладів дороблено, які були в розбитих друкарнях. У тому числі — й у власній.

*Докладніше про українізацію вітчизняного книжкового ринку, "дерусифікацію" книжок з РФ та ціни на друковану літературу в Україні — читайте найближчим часом на "Телеграфі" в інтерв'ю Олександра Красовицького.

Як повідомлялось, в кінці травня цього року російські окупанти атакували ракетами Харків та район. В результаті обстрілів загинули мирні люди, чимало громадян було поранено. Масована атака росіян припала на мирні об’єкти. Зокрема, окупанти розбомбили друкарню книжкового видавництва "Віват" (партнери Фоліо). Там почалася сильна пожежа, тисячі книжок згоріли.

Також "Телеграф" писав, що у серпні 2019-го кум Путіна Віктор Медведчук подав позов до суду. Він вимагав заборони розповсюдження книги "Справа Василя Стуса" авторства історика і журналіста Вахтанга Кіпіані видавництва Vivat.

2020-го Дарницький районний суд Києва зобов'язав автора книги "Справа Василя Стуса" та Vivat видалити з твору інформацію про голову політради партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука та заборонити розповсюдження друкованого тиражу до усунення порушення немайнових прав політика.

Проте апеляційний суд у 2021-му скасував рішення першої інстанції Дарницького районного суду Києва, дозволивши поширювати книгу про Стуса.