"Пацієнт тяжко хворий": Спартак Суббота потрапив у мовний скандал і обурив мережу

Блогер регулярно опиняється в центрі скандалів

Відомий український відеоблогер Спартак Суббота потрапив у черговий скандал. Цього разу він стосується української мови.

Нещодавно він презентував нову програму під назвою "Самое время". Блогер веде її російською мовою, що обурило багатьох українців..

Відповідаючи на запитання своїх підписників щодо використання російської мови, він заявив, що робить свій контент "для дорослих людей". На його думку, найбільше використання російської мови в публічному просторі викликає обурення у дітей та підлітків.

"Той контент, який ми робимо з Тетяною, він для дорослих людей. Він не для дітей, тому що як правило чомунедержавники — це обурені підлітки чи діти. От вони ниють не щодо контенту, а щодо мови. Тому ми не намагаємося задовольнити меншу частину аудиторії", — заявив Суббота.

Ці слова блогера викликали хвилю негатива у мережі. Багато у кого виникли питання до стану його ментального здоров'я.

Як відомо, Спартак Суббота разом зі своїм колишнім співведучим Євгеном Яновичем став популярним як експерт "Подкаст терапії". Пізніше з'ясувалося, що Суббота говорив неправдиву інформацію стосовно свого ступеня кандидата психологічних наук та низки інших моментів, пов'язаних з освітою. У Міносвіти заявили, що не знайшли офіційних даних про його диплом "психолога".

Раніше "Телеграф" також писав про те, що психотерапевт Ілля Полуденний оприлюднив довге розслідування, в якому стверджував, що Суббота насправді не психолог і не працював у СБУ. Крім того, автор розслідування стверджував, що Суббота також вступав в інтимний зв’язок із клієнтками та навіть працював на "соціологічну" компанію, пов’язану з ОПЗЖ.