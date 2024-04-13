В Україні гучний мовний скандал: телеканал покликав в ефір відомого волонтера, а потім вигнав його

Спортивний канал запросив до студії російськомовного гостя, а потім вигнав його з ефіру

Свято великого тенісу на телеканалі Setanta Sports затьмарив мовний скандал. Під час тенісного матчу українки Еліни Світоліної на Кубку Біллі Джин Кінг зі студії вигнали запрошеного експерта, відомого харківського бізнесмена, мецената та волонтера Юрія Сапронова.

Пряма трансляція гри велася на YouTube каналі Setanta Sports, де деяким користувачам не сподобалося, що Сапронов говорить російською мовою. Після дзвінка від керівництва телеканалу експерта вигнали з ефіру. На сторінці бізнесмена у Facebook розгорілися суперечки щодо цього інциденту.

60-річний Сапронов під час трансляції тричі пояснив, чому веде ефір російською. Він зазначив, що почав вивчати українську мову, проте для коментування матчів його знань поки що не достатньо. Проте Setanta Sports вигнала тенісного експерта, якого сам телеканал запросив до студії. Це спровокувало хвилю хейту проти "Сетанти".

Після 1-го сету в матчі Світоліною Сапронов раптово зник з ефіру

У соцмережах користувачі масово підтримують Сапронова з огляду на його значну допомогу захисникам Харкова після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, а також величезну роль у розвитку тенісу в країні. Також у мережі вимагають вибачень від телеканалу.

Нагадаємо, з розкладом та результатами матчу кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг Україна — Румунія можна ознайомитися на сайті "Телеграф".

Раніше в українському тенісі пролунав скандал через слова вітчизняного тенісиста про колег з жіночого туру.