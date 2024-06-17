"Ілліч", "Ільїч" или "Ількович"? Як українською мовою правильно звучить популярне по батькові

Відповідь може вас здивувати

В Україні спостерігається сплеск інтересу до вивчення української мови, проте деякі слова викликають багато плутанини. Одна з таких полягає в правильності написання по батькові "Ілліч", оскільки в мережі також зустрічаються варіанти "Ількович".

Телеграф розповідає про те, як це буде правильно в українській мові. Згідно з правилами обидва варіанти є правильними, але використовуються вони у різних випадках.

На ресурсі "Рідні" можна виявити, що найчастіша форма цього імені в Україні звучить як "Ілля", а її носіїв у нашій країні понад 36 тисяч. Форма "Ілько" зустрічається набагато рідше і в основному на заході України, проте з цього можна зрозуміти, що це два різні імені, які мають два різні по батькові.

Це опосередковано підтверджує портал української мови "Словник", який говорить, що "Ілліч" це по батькові від імені "Ілля", а "Ількович" — від "Ілько".

Втім, є й альтернативна думка. Наприклад, у підручнику української мови за 6 клас, розміщеного на порталі Subjectum, зазначено, що це одне й те саме.

Як правильно?

Якщо ім’я батька "Ілля", то правильніше називатиме сина "Ілліч", а доньку "Іллівна", оскільки згідно з новими стандартами правопису форма "Ількович" не є коректною. Однак її можна вживати, якщо батька звуть "Ілько".

А ось форма "Ільїч" в українській мові не зустрічається зовсім.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як правильно звертатися до Сергія. Не кличте чоловіків "Сергіє", це дуже груба помилка.