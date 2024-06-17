"Ілліч", "Ільїч" или "Ількович"? Как в украинском языке правильно звучит популярное отчество

Ответ может вас удивить

В Украине наблюдается всплеск интереса к изучению украинского языка, однако некоторые слова вызывают много путаниц. Одна из таковых заключается в правильности написания отчества "Ильич", поскольку в сети также встречаются варианты "Илькович".

"Телеграф" рассказывает о том, как это будет правильно в украинском языке. Согласно правилам оба варианта являются правильными, но используются они в разных случаях.

На ресурсе "Рідні" можно обнаружить, что наиболее частая форма этого имени в Украине звучит как "Ілля", а его носителей в нашей стране более 36 тысяч. Форма "Ілько" встречается гораздо реже и в основном на западе Украины, однако из этого можно понять, что это два разных имени, которые имеют два разных отчества.

Это косвенно подтверждает портал украинского языка "Словник", который говорит, что "Ілліч" это отчество от имени "Ілля", а "Ількович" — от "Ілько".

Впрочем, есть и альтернативное мнение. Например, в учебнике украинского языка за 6 класс, размещенного на портале Subjectum указано, что это одно и то же.

Как тогда правильно?

Если имя отца "Ілля", то правильнее будет называть сына "Ілліч", а дочь "Іллівна", поскольку согласно новым стандартам правописания форма "Ількович" не является корректной. Однако ее можно употреблять, если отца зовут "Ілько".

А вот форма "Ільїч" в украинском языке не встречается вовсе.

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